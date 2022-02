Así luce el predio donde se construirá la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador

Pocos trabajadores se observan a primeras horas de este lunes en el predio donde se construirá la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES). La anterior, que era patrimonio cultural, fue demolida en su totalidad hace algunos días y luego se colocó la primera piedra como símbolo de la ejecución del nuevo proyecto.

La BINAES se construirá con ayuda del Gobierno de China, con $54 millones de dólares de donación. La maquinaria que hay en el predio, entre ellas algunas grúas, es la que se usó para desmontar las vigas de acero.

La maquinaria está terminando de evacuar ripio y material que había en el edificio demolido.

Por el momento aún hay ripio y otros materiales que están terminando de evacuarse con camiones de gran tonelaje. Foto LPG/J. Carbajal.

Las personas que llegan a la plaza Gerardo Barrios a vender productos, así como los que tienen algunos comercios en el sector, dicen que no han visto mucho movimiento en los últimos días. "Desde que la terminaron de botar no se ha escuchado que estén trabajando", dijo Juan Galdámez, quien vende mascarillas en un sector de la plaza.

Marta Salazar, otra comerciante del sector es de la opinión de que si se trata de dar trabajo a los jóvenes está bien; sin embargo, desconoce que no se está empleando mano de obra salvadoreña sino que los trabajadores llegan desde China. "Ojalá la terminen rápido y haya trabajo para los jóvenes ya que la situación está difícil, no hay trabajo y los jóvenes solo hacen gastar a los padres en los estudios y luego no se encuentra trabajo", comentó.

Algunas personas que buscan trabajo y tampoco conocen de esa condición, se acercan para hablar con el personal de seguridad que cuida los portones que dan acceso al predio o buscan información sobre si están contratado. "Vengo de Olocuilta a preguntar si hay trabajo, pero me dicen que no saben", señaló Juan Esquivel, quien dice ser albañil.

La maquinaria está terminando de evacuar ripio y material que había en el edificio demolido. Foto LPG/J. Carbajal.