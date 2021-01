"Así me intentaron estafar por WhatsApp" en El Salvador para reclamar un premio de $40 mil y un vehículo

"Déjeme indicarle que se realizó un sorteo a nivel internacional donde participaron 250 mil números telefónicos a nivel internacional, donde participó Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Estados Unidos y El Salvador. Así fue como (inentendible) salió beneficiado con la suma antes mencionada de 35 mil dólares más el hermoso vehículo, ok?".

Así inicia la conversación que "Carlos" recibió al WhatsApp de su número de teléfono luego de una llamada telefónica donde le daban la misma "buena noticia". Inmediatamente desconfió del sorteo y decidió seguir el hilo de la conversación para ver hasta dónde llegaba este grupo de estafadores y cuál era su modus operandi.

"Carlos" comenta que luego de oír el audio se puso en contacto con el número con código de país de Guatemala (502) e hizo referencia al sorteo. Dijo que su nombre era Moisés Baltazar Vásquez y que estaba interesado en reclamar su premio. Luego le dijo a la persona que lo había contactado que el trámite lo seguiría su padrastro, llamado "Carlos Rojas".

Cuidado con este tipo de extorsión, parte 1

Este es el número con código de país de Guatemala desde el que contactaron en un inicio a "Carlos" para empezar el trámite del reclamo del falso premio.

La persona al otro lado del chat le dio dos opciones para reclamar el premio: Viajar a Guatemala, acompañado de su abogado personal. Si por algún motivo, no podía viajar "la empresa le estaría otrogando un licenciado o una licenciada , quien le estaría tramitando su papelería hacia el bello país de .. El Salvador ¿ok?", le dice el estafador.

Siguiendo las indicaciones para reclamar el sorteo, y al tomar la segunda opción "Carlos" envió los documentos solicitados (todos falsos): dos fotografías "de su persona", dos fotos de su DUI, nombre del banco, nombre de un aeropuerto , un recibo de luz y uno de agua.

Luego "Carlos" pidió que la transferencia se la hicieran a su cuenta de un banco en El Salvador.

Para ello, la persona le dijo que alguien del Banco Citibank en Estados Unidos se comunicaría con él para darle seguimiento al reclamo del premio.

Efectivamente, la nueva comunicación llegó de un número estadounidense, que el estafador decía que era del Banco Citi. Esta persona le pide que deposite $250 en concepto de "pago por declaración" y 25 minutos después esta persona le asegura que le hará la transferencia del premio. Respecto al vehículo, la empresa que lo contacta le dijo que se haría responsable de los gastos.

Cuidado con este tipo de extorsión, parte 2

Este es el número de teléfono de Estados Unidos, que supuestamente correspondía al gerente del Banco, quien daba seguimiento al proceso.

"Carlos" continuó con la historia y les pidió un nombre para la transferencia de los $250, a lo que la persona le respondió que en ese momento no se lo podía dar. A esto, "Carlos" reacciona diciendo que sospecha que todo se trata de una estafa.

"Don Carlos, con todo respeto, en ningún momento yo le estoy haciendo ninguna broma. Recuerde que acá en los Estados Unidos hay leyes, más estrictas que en Guatemala, entonces yo no tengo necesidad de hacerle ninguna broma a su persona, como gerente que soy", le dice la persona a través de un audio de WhatsApp.

Cuidado con este tipo de extorsión, parte 3

CERTIFICADO DEL PREMIO

Como prueba de que el sorteo no es ninguna estafa, la persona le dice que le enviará los documentos para que él los vea. Se refiere al recibo por los $250 que "Carlos" depositaría y el certificado de depósito de Citi Bank por los 40 mil dólares que era el premio (que orginalmente habían establecido en 35 mil dólares) .

"Carlos" recibe el supuesto certificado. Este tiene errores como que el lugar del depósito es "del departamento del Salvador" y en lugar de decir PIN number, que es el término correcto en inglés, dice "Pink number". Sin embargo, para continuar la historia, acuerda que visitará una agencia financiera para hacer la transferencia, según las indicaciones recibidas. Una vez en el lugar debe enviar una fotografía como prueba de que está en el lugar y ellos le enviarían el nombre de la persona a quien le hará la transferencia.

El supuesto certificado por el depósito de los $250 dólares tiene varios errores ortográficos , además de decir "Departamento de Ecuador", lo cual no aplica para El Salvador

El falso certificado de deposito de los $40 mil dólares tanbién tiene errores como "departamento del Salvador", "Pink number"

La historia del intento de estafa, que duró una semana de intercambio de mensajes, concluyó cuando "Carlos" envía una foto de la agencia de transferencia de dinero que recién había descargado de internet. "Con todo respeto don Carlos, la fotografía que usted me envió la ingresamos en el sistema y el [sic] bajada de internet. Si usted no desea proceder no hay ningún inconveniente siempre gracias "

A esto "Carlos"responde: "Gracias a usted solo quería saber hasta dónde llegaban con la estafa. Feliz día". Inmediatamente el número con código de país de Estados Unidos lo bloqueó en el WhatsApp.

La Policía Nacional Civil de El Salvador advirtió este viernes de que han registrado varias denuncias de estafas a través de esta aplicación de mensajería instantánea. Algunas historias de estafa están asociadas con familiares que residen en el exterior y que solicitan ayuda a sus familiares a través de la persona que contacta a la víctima.

La institución alertó y recomendó a no dejarse sorprender por este tipo de mensajes, proporcionar datos personales

Así terminó la negociación de reclamo del falso premio de $40 mil dólares y un vehículo. Inmediatamente después de este mensaje, el número bloqueó al usuario "Carlos"