Así nació Lady Drag, el icónico personaje que protesta contra el Gobierno salvadoreño

Lady Drag se detingue por usar su maquillaje cargado. Foto EFE.

Vestida con llamativos atuendos de colores, acompañada de carteles, maquillaje recargado y accesorios diversos, Lady Drag se ha apropiado de las calles salvadoreñas en las recientes protestas en contra de medidas promovidas por el Gobierno de Nayib Bukele, lo que la ha convertido en un icónico personaje en dichas manifestaciones.

Lady Drag -nombre atribuido por su creador- saltó de los "espectáculos drag" en bares y discotecas a las calles, donde junto a cientos de salvadoreños se ha pronunciado en contra acciones y medidas, que según la comunidad internacional, atentan contra la democracia del país centroamericano.

"Los traicioné", el mensaje con el que Lady Drag recorrió las calles durante la última marcha en El Salvador. EFE.

Su expresión artística sin duda ha llamado la atención de los participantes en las tres últimas marchas, de medios de comunicación y de los usuarios en redes sociales, ya que el icónico personaje también se expresa por estos medios.

"Dos días antes (de la primera marcha convocada para el 7 de septiembre) decidí sacar al personaje", contó a Efe Marvin Pleitez el creador de Lady Drag y quien asume dicho personaje.

En la primera marcha convocada para el 7 de septiembre, Lady Drag llevó en su pecho un símbolo en contra del bitcóin, criptoactivo que ese día entró en vigencia como moneda de curso legal.

Lady drag nació con las marchas. Su primera aparición en las calles fue registrada durante una protesta a inicios de febrero. EFE. EFE.

"Jamás, pero jamás en mi mente se me ocurrió que la Lady tuviera todo el aparataje de medios (de comunicación) que tuvo ese día 7 de septiembre, no me intimido porque soy una persona de teatro, simplemente dejé fluir a la Lady", comentó.

Para el 15 de septiembre -segunda protesta masiva- el personaje decidió llevar una capa de siete metros de largo con los colores azul y blanco, a propósito de las celebraciones por el bicentenario de la independencia de Centroamérica.

"Lo que me sorprendió del 15 (de septiembre) es que cuando la Lady llegó donde había una aglomeración de gente, la gente ya identificaba quien era la Lady y gritaba: Lady, Lady... (...) miré la afinidad de la gente", apuntó.

Pleitez invierte en su personaje. Pelucas, maquillaje, vestidos, todo lo necesario. EFE.

En la tercera manifestación -el pasado 17 de octubre- Lady Drag optó por un vestido color cian -color del partido de Bukele- y llevó un cártel en el que se leía 'los traicioné'.

"Yo, como Marvin Pleitez artista, ya había salido a manifestaciones. Simplemente que uno como artista se ve en la inquietud y necesidad de querer construir un personaje para que a la gente le llame la atención y se sienta identificada", dijo.

Durante las marchas, el personaje de Lady Drag es ampliamente reconocido. EFE.

Cientos de salvadoreños han protestado en las calles en tres ocasiones contra el Gobierno de Bukele por la adopción del bitcóin, la falta de transparencia y lo que diversos sectores consideran una deriva "autoritaria".

También han sido cuestionadas en las protestas decisiones del Congreso y la Corte Suprema, que son señalados de ser afines al Ejecutivo, como la destitución de jueces y la autorización de la reelección presidencial inmediata.

"Dejé de preocuparme por mi cuerpo y empecé a preocuparme por la gente, por la sociedad, por el país", recalcó.

EL CREADOR DE LADY DRAG

Pleitez en un chico que se desenvuelve en las artes escénicas, también fue un atleta que integró la selección salvadoreña de fisicoculturismo y dirigió por cinco años la Ópera de El Salvador.

Marvin Pleitez fue atleta de fisicoculturismo y también actor de teatro. EFE.

Sin embargo, Pleitez y su familia fueron víctimas de las pandillas, como ocurre con miles de familias salvadoreñas que viven en barrios populosos.

"Nosotros familiarmente tuvimos un problema bien serio donde vivíamos, a nosotros las pandillas nos sacaron de donde vivíamos. Vivía en una de las comunidades más peligrosas de El Salvador y los primeros que se lograron ir fueron mi mamá, mi padrastro, mi sobrina y mi hermana, pero a mí no me lograron sacar en su momento", relató.

Como a muchos salvadoreños, Pleitez se ha visto duramente afectado por el contexto social de violencia que se vive en El Salvador. EFE.

El artista contó que para poder salir del lugar donde residía "me tuvieron que sacar en una ambulancia" del cuerpo de socorro Cruz Verde.

"Mi mamá era la mejor amiga de la esposa del presidente de la Cruz Verde en ese momento, yo le cuento (a mi mamá) todo lo que me estaba pasando y se le ocurrió decirle que me llegaran a sacar (en ambulancia). Si no hubieran hecho eso, te juro que me hubieran sacado muerto", señaló y agregó que vivió ocho meses escondido.

LADY DRAG PARA RATO

Pleitez aseguró que Lady Drag saldrá a las calles a protestar cada vez que sea necesario.

"Yo saliera todas las veces que fuera necesario, porque no me gustaría ver a mi país como ahorita está Chile, por ejemplo, en una situación crítica, y es muy posible que lleguemos a ese punto", comentó.

"Como creador y como artista a mí me encantaría sacar a la Lady todas la veces que sea necesario, porque sí me he dado cuenta que ha generado afinidad y la Lady ha recibido muchos mensajes de personas que tienen miedo y que no se animan ni a hablar ni a salir por miedo a perder sus trabajos o que les hagan algo a ellos o a sus familias", apuntó.

Lady Drag seguirá manifestándose y siendo la voz de quienes no tienen oportunidad de protestar contra lo que consideran es incorrecto. EFE.

"Si en mis manos está - económica, física y mental- salir a la calle con la Lady lo voy hacer cada vez que se pueda", apuntó.

Señaló que invirtió 450 dólares vestuario, maquillaje, peluquería y demás para sus tres apariciones en las protestas.

"Fuera de lo artístico, soy un ser humano y soy homosexual y no voy a ir en contra de eso (...) también es importante que vean que alguien de la comunidad LGTBI, un sector que ha sido muy señalado muy estigmatizado y discriminado, está en una lucha que no solamente le compete a este sector, sino que le compete a todos los sectores", agregó.

Pleitez tiene claras sus luchas sociales y seguirá peleando por ellas. EFE.