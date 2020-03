Así nos ha afectado la crisis del coronavirus

“Soy insulinodependiente”: Carlos Cáceres

Aún así soy optimista y tengo la plena convicción de recibir alguna ayuda

“Soy discapacitado en silla de ruedas, vivo solo y mi único apoyo es mi papá quien vive alejado de mi lugar. Tengo cita programada desde hace cuatro meses en el Policlínico Zacamil (del Instituto Salvadoreño del Seguro Social) y la incertidumbre casi se me vuelve ansiedad porque soy insulinodependiente y además la receta incluye medicamentos para la presión baja y la circulación sanguínea. También la adquisición de alimentos me preocupa un tanto ya que cuando es posible viajo al mercado y tengo entendido que los precios reales están alterados o escasean complicando mi ya delicada salud y dieta sugerida”.

“Pido alas autoridades si se pueden hacer presentes”

Empleada de Molac, anónimo

“Según vi las noticias, deberíamos irnos con el salario pagado. En lugar de eso, mi empresa quiso hacer recorte de personal; lastimosamente a una compañera la despidieron hace dos días. No teníamos alcohol gel ni mascarillas; el día de hoy (ayer) nos separaron. El rubro de la empresa es hacer citas y estos días ha estado muy mal. Según escuché en el comunicado del presidente, empresas que no sean del sector de alimentos y salud deberían cerrar operaciones hasta que pase esto, nos exponemos día a día, no le dan mantenimiento a los aires acondicionados. La dueña del lugar estuvo en Honduras el día que se cerraron las fronteras y no se ha querido someter a la cuarentena”.

“A los únicos que han enviado a casa lógicamente han sido a las jefaturas”

“Les escribo para ver si pueden hacer un reportaje o incluir a las personas de call centers”. Anónimo

“Sé que estamos en emergencia y el Gobierno toma las medidas necesarias para contrarrestar un poco esta pandemia. Yo trabajo en Focus, ubicado en Centro Comercial Las Cascadas y acá hay más de 50 personas reunidas. Estamos preocupados y me incluyo, ya que la empresa sí ha tomado algunas medidas sanitarias, pero no se nos informa acerca de alguna medida para laborar desde casa y a los únicos que han enviado a casa lógicamente han sido a las jefaturas”.



“Tengo cuatro hijos en edad escolar con muy poco de comer y sin dinero”

“Yo vendo afuera de una escuela y hoy cerrada no vendo nada”:

Edith Rodríguez

“Estoy en casa haciendo un montón de tareas con cuatro hijos en edad escolar, con muy poco de comer y sin dinero. Tengo dos niños de 8 y 5 años que son asmáticos, tienen su medicamento y los estoy cuidando confiando en Dios únicamente. Tengo que pagar $20 de cada uno en el centro escolar católico y no sé de dónde pagaré. Vendo productos por catálogo de belleza, ya lo recibí pero los clientes no son cercanos, aquí tengo el producto y ni pensar que vendrán en los próximos días. Tengo a mi mami con operación de la pierna y no puede recibir las terapias y mi suegra sin medicamento de la azúcar y tiene insuficiencia renal”.

“El gobierno no nos va a mandar comida ni nos va a pagar los recibos”

“Yo ya llevo 7 años sin poder tener un trabajo fijo y tengo que salir a levantar bultos”: Rodríguez González

“Dicen ‘Quédense en casa’, ¿y los que no tenemos trabajo, que tenemos que salir a buscar qué hacer para llevar la comida a nuestras madre e hijos qué hacemos?. El gobierno no nos va a mandar comida ni nos va a pagar los recibos ¿Qué hacemos?. Yo ya llevo 7 años sin poder tener un trabajo fijo y tengo que salir a levantar bultos, a hacer lo que sea y el gobierno ordena y no piensa en uno, que está pero bien abajo de sus zapatos. Necesitamos comida para nuestras familias. Manda comida, pero para los albergues y a uno que se lo lleve la gran p...”

“Aquí en Guatemala no hay transporte”: Rafael García

“Soy de Ahuachapán, agente vendedor de una empresa que me tiene sectorizado en la Central Camionera Zona 4, Guatemala”

“Aquí en Guatemala no hay transporte (transmetro) público. Las personas están abarrotando los supermercados. Las personas están preparándose con comida. Yo trabajo en ventas en la terminal zona 4 y ayer no se vendió, solo un fardo de chicles Trident vendí nada más y me dijo mi jefe que ya no fuera, las calles están desoladas. Vendemos Nube Blanca, servilletas, comida para perros, cigarrillos, chicles, lapiceros. Hoy estoy en casa con mi familia; mis hijos ya no se presentaron a trabajar esta semana”.

“Todos los alumnos ya tienen las guías de trabajo”: maestro

“Estamos con la incertidumbre de si se va a alargar el año escolar”

“Soy maestro de Matemática en un complejo educativo en Ilopango y, pues, todo se ha trabajado con las indicaciones del MINED, todos los alumnos ya tienen las guías de trabajo. Ellos quieren asistir a la escuela, no les gusta faltar y estamos con la incertidumbre de si se va a alargar el año escolar. Por lo demás, en mi familia estamos acatando las medidas sin salir, excepto yo que hasta ahora miércoles (ayer) tenemos orden de asistir”.