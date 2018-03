Así operaba el estafador capturado que trabajaba en la Alcaldía de Santa Tecla

La AMST se desliga del hecho delictivo por parte de empleado contratado en 2008 y apoyará investigación que la FGR llevará a cabo. pic.twitter.com/FHtqj1rrhM — Alcaldía Santa Tecla (@SantaTeclaSV) 6 de febrero de 2017

La Policía Nacional Civil (PNC) procedió este día a la captura de Miguel Ángel Hércules Pérez, empleado de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, por supuesta estafa contra varias personas de dicho municipio. La captura se hizo luego de que una de las víctimas interpusiera la demanda en la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la administración municipal de dicho municipio.Según la víctima, cuya identidad pidió mantenerse en el anonimato, Hércules Pérez “ofrecía trabajo en la alcaldía”, aunque, para aplicar a dicha plaza, exigía “depositar $50”. Según la víctima, una vez se procedía al depósito del dinero, el implicado no respondía a su celular cuando los interesados procedían a exigir la plaza que se les había prometido.“Los afectados nos pusimos de acuerdo para reunirnos con él y encararlo pero no respondió a nuestro llamado”, explicó la víctima. “Entonces fuimos a la alcaldía y ahí nos explicaron que él sí trabajaba ahí, pero que (su trabajo) no tenía nada que ver con la contratación de personal y que tampoco tenían plazas disponibles”, relata la persona afectada. “Fue entonces cuando decidimos ir a la PNC para que nos regresara el dinero y él se negó, así que fuimos a la Fiscalía para poner la denuncia”, agregó.Ante esto, la Alcaldía Municipal de Santa Tecla emitió un comunicado en el que aclaró la situación laboral de Hércules Pérez y se desligó de sus acciones de estafa. “La municipalidad se mostró ofendida e indignada por la conducta del empleado, asegurando que su ubicación laboral no le permitía contratar personal”, explicó la administración municipal, detallando que “Hércules Pérez fue contratado en junio de 2008… en la plaza de peón y se venía desempeñando en la Dirección de Servicios Públicos”.El implicado fue capturado este día en las inmediaciones del Parque San Martín, en Santa Tecla, y será procesado por el delito de estafa.Hércules Pérez es acusado de estafar a personas en el municipio de Santa Tecla. (Foto: Cortesía)