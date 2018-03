Así operaba esta clínica que vendía medicamentos vencidos de propiedad pública

@MedicamentosSV dice que descubrimiento se clínica que vendía medicamentos fue entre ayer y hoy. @prensagrafica pic.twitter.com/KvM85ovsLc — LPGSocial (@LPGSocial) February 22, 2017

@prensagrafica Cerrar o no la clínica del doctor Fernando Arturo Meléndez Padilla será competencia del @CSSP_SV dice @MedicamentosSV — LPGSocial (@LPGSocial) February 22, 2017

Lee también

La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) informó este día sobre una clínica particular que vendía medicamentos vencidos de propiedad pública. Dicha clínica operaba bajo el nombre de “Clínica Médica Doctor Fernando Arturo Meléndez Padilla” y distribuía de manera ilegal medicinas caducadas que eran propiedad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Ministerio de Salud (MINSAL) y Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)Según Vicente Coto, titular de la DNM, entre los hallazgos relevantes se descubrió que en dicha clínica se reenvasaban y se cambiaba la etiqueta a los medicamentos para ocultar su vencimiento. De igual forma, se encontró medicamento defectuoso y sin registro sanitario. “Ninguna clínica puede dispensar medicamento sin la autorización de la Dirección de Medicamentos", declaró Coto.De igual forma, declaró que el personal de esta clínica debía laborar en alguna instancia del ISSS, MINSAL o FOSALUD para poder tener acceso a todo el medicamento encontrado. La mayoría de los productos farmacéuticos están indicados para enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, tratamiento para la epilepsia, multivitamínicos y otros.Hasta el momento, Coto estableció que el cierre o no de la clínica en cuestión es competencia única del Consejo Superior de Salud Pública, el cual establecerá su dictamen al respecto en los próximos días.Ante esto, la Dirección Nacional de Medicamentos procedió a incautar todos los medicamentos encontrados y hace un llamado a la población para que no consuma medicamentos que en su empaque no contengan la información siguiente: número de lote, número de registro Sanitario, fecha de vencimiento del producto y laboratorio fabricante, para evitar riesgos de salud.