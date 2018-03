Así pide “ayuda divina” el diputado Cardoza en su juicio por enriquecimiento ilícito

Lee también

“Con la ayuda de Dios, demostraré a mi departamento y al país que estoy siendo acusado injustamente”. Con esas palabras, el diputado del grupo parlamentario PCN, Reynaldo Cardoza, invitó a “todos y todas” a una misa en la Iglesia de Tejutal, departamento de Chalatenango, para pedir “ayuda divina” en el juicio que enfrenta por enriquecimiento ilícito.Según la invitación, difundida en sus redes sociales, el parlamentario explica que “durante mi recorrido por la vida he podido presenciar la mano de Dios en mi vida y mi familia”. “Estoy plenamente convencido que esta vez no será la excepción”, continúa la invitación.Cardoza define la acusación contra él como “injusta”, por lo que extendió la invitación a “todos y todas los líderes del departamento de Chalatenango, seguidores del PCN, amigos y amigas y todas las personas que creen y han confiado en mi trabajo” a ofrecerle apoyo espiritual.Esta es la primera ocasión que un funcionario público acusado por enriquecimiento ilícito o cualquier delito extiende una invitación a nivel personal para que “sea Dios” quien le haga justicia. La invitación, extendida en su cuenta de Facebook también, señala claramente la intención de “pedir ayuda divina” y “acudir a Dios” en un proceso donde, según las autoridades judiciales, todas las pruebas acusan a su posible culpabilidad.La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó el pasado 6 de octubre de 2015, mediante un comunicado, que ordenó a la Cámara Segunda de lo Civil iniciar un juicio por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del diputado por Chalatenango, del Partido de Concertación Nacional (PCN), Reynaldo Cardoza. Según el comunicado, fueron detectadas varias irregularidades en la declaración de Probidad del diputado. Por esa razón, se presume que el diputado realizó este delito.Cardoza también fue miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Entre los hallazgos se estableció que a pesar de que se declaró que la esposa del diputado no genera ingresos, ha realizado depósitos de hasta $220 mil cancelados y $85 mil vigentes, fondos que no han sido justificados.Otra de las irregularidades encontradas es la compra de inmuebles a bajo precio sin que se presenten retiros de sus cuentas bancarias. Además, no fue declarado el reintegro total de la deuda política correspondiente, por lo que se desconoce de dónde provinieron los fondos utilizados en su campaña política.Más hallazgos indican que los créditos que tenía el diputado antes de ser electo fueron cancelados antes de la fecha de vencimiento y que tan solo en el período 2009-2015 realizó, al menos, 50 viajes turísticos junto a su esposa.