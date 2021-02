Así reaccionó el ministro de Hacienda al informe que revela anomalías en uso de fondos para emergencia covid-19

"Es vacío y llano" aseguró el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya al referirse al tercer informe presentado el martes por el Comité de Veeduría Ciudadana, en el que revelan que hubo fallas en el manejo de los fondos para atender la pandemia del covid-19 en El Salvador.

"El comité de veeduría le copió a la corte de Cuentas algo y no me refiero a que le copió los informes, sino que le copian sus estrategias. Salen a dar conferencia, pero no mandan nada a las instituciones, eso no es seriedad, de verdad, por ejemplo cuando yo presento un jueve de evasores, nosotros presentamos toda la documentación respectiva, no solo hacemos un anuncio vacío y llano", aseguró el titular de Hacienda.

El Comité fue la instancia que creó la Asamblea para que verificaran el uso del Fondo de Emergencia, Reconstrucción y Reactivación Económica (FERRE), que era la cuenta a través de la que tenían que canalizar los $2,000 millones que le aprobaron al Gobierno para que financiara medidas relacionadas al manejo de la pandemia por covid-19.

De acuerdo con el informe, el Ejecutivo canalizó y asignó el dinero para la emergencia a través del Fondo de Protección Civil y Prevención de Desastres (FOPROMID), con el cual pudieron saltarse la LACAP, y movieron dinero entre partidas sin necesidad del aval de los diputados.

Además, otro hallazgo del Comité de Veeduría fue que el Ejecutivo obtuvo para el FERRE $999.3 millones, entre préstamos con organismos internacionales y otros movimientos presupuestarios.

Pero el presupuesto extraordinario que debió diseñarse para ejecutarlo solo cuenta con $20 millones. ¿Qué pasó con el resto del dinero? Se bien hay que restar lo que se debía asignar a las alcaldías ($191 millones), y otros $107 millones que se usaron para una contrapartida de Fomilenio II y para el pago a veteranos de guerra, el resto fue trasladado al FOPROMID para cubrir asignaciones que ya se le habían hecho antes.

Sin embargo, el ministro de Hacienda le restó importancia al informe y aseguró que "los miembros del comité se han prestado no sé a qué cosas y por ahí pues las inconsistencias".

Ricardo Castaneda, economista jefe para El Salvador de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), es miembro del comité, y su vocero, respondió este jueves en una entrevista radial a las declaraciones de Zelaya:

"Estoy seguro que el ministro Alejandro Zelaya conoce muy bien el decreto que le da vida al Comité de Veeduría y entiende que nuestros informes no son similares a los de la Corte de Cuentas; somos independientes y estamos obligados por ley a presentarlos", dijo.

Por su parte, Wilson Aguilar, subcoordinador del Comité afirmó que "No hay justificación que valga" para que el ministro de Hacienda diga que no conoce el decreto. Ambos miembros del comité instaron a Zelaya a dialogar.

"Muchas veces la gente puede creer que solicitamos mucha información. Pero es importante que se sepa que lo que queremos es que la ciudadanía se enteré del uso de los fondos y además puedan participar haciendo uso del derecho a la información pública", explicó Aguilar.

Castaneda indicó que han solicitado información a funcionarios e instituciones para realizar el informe. Hasta el momento la mayor parte de solicitudes han sido atendidas, pero no así las realizadas al Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.