Así se defendió Mauricio Funes vía telefónica desde Nicaragua tras captura de "Mecafé"

La medianoche del martes se conoció sobre la captura de Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé, empresario y amigo del expresidente Mauricio Funes. Mecafé fue capturado como parte de un operativo vinculado a la investigación penal en contra del exmandatario. La Fiscalía giró 28 órdenes de captura en total.

Desde anoche, Funes reaccionó en su cuenta de Twitter para defenderse y este miércoles lo hizo en declaraciones vía telefónica a TN21, que transmitió la conversación por televisión en vivo.

Estas son algunas de las frases que utilizó:

Mauricio Funes ha considerado, en reiteradas ocasiones, que las acusaciones en su contra se tratan de un show mediático para afectar al FMLN. Así lo afirmó también anoche en uno de sus tuits.

En agosto de 2016 la Fiscalía General de la República (FGR) realizó varios allanamientos en propiedades de Mauricio Funes y de Miguel Menéndez, en donde incautaron armas y varios vehículos y objetos de lujo. También fue encontrada documentación en la que consta que el expresidente prestó $700,000 a Mecafé.

Mauricio Funes asegura que el fiscal general, Douglas Meléndez, ha montado una acusación en su contra para poder reelegirse. Desde el año 2016 se habla de seis delitos como parte de la investigación en su contra: peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y lavado de dinero.

Además, en otro caso civil, Funes y su hijo fueron condenados por enriquecimiento ilícito durante su mandato. Esto dio paso a que las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil certificaran a la FGR para iniciar la investigación penal.

4. "No me cabe duda de que hay una clara persecución del aparato de justicia en mi contra".

Tras asegurar que es víctima de persecución política y judicial en su contra, Mauricio Funes huyó a Nicaragua, en donde, el 2 de septiembre del 2016, recibió asilo político, bajo la figura de "perseguido".

5. "Yo no voy a negar que (

Mecafé

) es mi amigo, sigue siendo mi amigo y lo conocí cuando empecé mi candidatura porque fue fundador de los Amigos de

Funes

. Pero no lo he favorecido, ganó contratos lícitamente. No le he adjudicado ninguna contratación, sencillamente las ganó".