Así se desarrolló el segundo debate de los precandidatos presidenciales de ARENA

Los tres precandidatos presidenciales del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davidson, sostuvieron este jueves 12 de abril un segundo debate previo a las elecciones internas del partido tricolor, las cuales se llevarán a cabo el próximo 22 de abril y donde se definirá quién será el candidato presidencial para las elecciones presidenciales de 2019 en El Salvador.

La semana pasada, los tres precandidatos sostuvieron su primer debate con la temática de la reconciliación y despolarización de El Salvador, abarcando también temas como la educación, la inversión económica y el manejo de las finanzas del Estado. Sin embargo, en esta ocasión, el debate se centró en el tema de la seguridad pública en El Salvador.

Refuerzo de instituciones de seguridad

Inicialmente, los precandidatos expusieron sus puntos de vista sobre la necesidad de combatir la delincuencia a través del reforzamiento de las instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), además de impulsar programas de prevención del delito y combate directo con los grupos criminales que operan en el país.

“Los grandes cambios en las organizaciones vienen cuando se invierte en capital humano y en tecnología. Cuando uno piensa en tecnología piensa en videovigilancia. Pero también hablamos de tener un centro de datos para tomar decisiones acertadas en el combate al crimen”, declaró Carlos Calleja al respecto.

Por su parte, Javier Simán señaló que “el Centro de Investigaciones Policiales (CIP) debe estar al servicio de los policías para que con inteligencia e información puedan prevenir los delitos”. Además, destacó ejemplos como el de la municipalidad de Santa Tecla y sus sistema de videovigilancia. “El ejemplo de Santa Tecla es válido. Se está utilizando tecnología y se está compartiendo con las instituciones para prevenir y resolver los delitos”, señaló.

Gustavo López Davidson abordó el tema desde la necesidad de separar los casos más trascendentales de los de menor complejidad para no saturar el trabajo de la FGR. “La Fiscalía debe de trabajar casos más serios y no de los temas más comunes. Debe generarse una ley para que sea la PNC la que presente el caso ante los jueces para que sea una decisión más expedita y no tan tardado”, dijo.

Política penitenciara y posibles reformas

Simán señaló también la necesidad de reformar la política penitenciaria y el manejo de las cárceles, para optimizar recursos. “Tenemos que tener instalaciones adecuadas para manejar diferentes tipos de reos en diferentes etapas de juicios. Se debe revisar la política penitenciara porque cómo es posible que aún no se tengan eliminados los teléfonos celulares dentro de las cárceles. Se debe revisar también la vida productiva de los reos dentro de la cárcel”, comentó.

“Tenemos que ayudar en todo lo que se pueda a quienes quieran salir de la vida de delincuencia. Pero quienes no quieren salir, no queda otra alternativa más que la represión”, comentó por su parte, López Davidson, agregando que “no podemos agachar la cabeza porque el pueblo sigue sufriendo”.

Finalmente, Carlos Calleja remarcó que “es importante no mezclar reos, asegurarnos que un asesino no está junto a una persona que cometió un delito más leve”. “Debemos tener reos más productivos. Hay que tener un sistema de educación obligatoria en las cárceles”, agregó.

Sistema de prevención del delito

Callejas también abordó el tema de la necesidad de equilibrar la prevención con la represión del delito. “Tenemos que balancear nuestra visión en cuanto al combate a la inseguridad. Debe haber un balance entre la fuerza, la inteligencia y la firmeza. No podemos descartar la prevención. Si dejamos la prevención a un lado y no trabajamos en educación, empleo y en fortalecer la familia salvadoreña, no vamos a solucionar el problema de una forma sostenible”, aseguró.

Por su parte, Simán señaló que “la represión y capturas son solo para subir la imagen, no para dar resultados claros”. “La policía se aleja de la comunidad por la excesiva represión. No importa cuántas capturas, sino que a quién estamos capturando y si se termina de judicializar. La Fuerza Armada tiene un rol diferente al de la PNC. No pueden estar juntos. Temporalmente está bien, pero no como algo prolongado”, remarcó.

Finalmente, López Davidson señaló que “no debe desmayarse en la lucha por acabar con el crimen, pero tampoco hay que descartar la prevención del delito y el trabajo social, para evitar que el problema siga generándose en todo el país”.

Los precandidatos presidenciales de ARENA volverán a sostener un tercer y último debate el próximo jueves 19 de abril, con el cual cerrarán el período de campaña interna previa a las elecciones del partido de derecha del próximo 22 de abril.

"Nos quitaron la transmisión pero no nos van a quitar el honor de cantar nuestra marcha", dijo el coordinador de la @arena_cen y con el canto terminan el segundo debate entre @JaviSiman, @jccalleja y @glopezdavidson. pic.twitter.com/2ccdUimYs4 — LPGPolitica (@LPGPolitica) April 13, 2018