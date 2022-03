Así se ejecutó el cambio de poder en Corte Plena

El jueves 8 de febrero de 2022 los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que conforman la Corte Plena, la máxima autoridad del Órgano Judicial, tenían pautado estudiar tres puntos en agenda y la reunión pintaba para ser normal. Pero una solicitud del magistrado Enrique Portillo Peña, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, cambió el rumbo y consolidó el cambio de poder en la institución.

El acta de esa sesión deja constancia que 11 magistrados le quitaron el poder al presidente impuesto. Al iniciar la reunión Óscar López Jerez preguntó si había algo más que agregar a la agenda, ya que él estaba ajeno a lo que harían sus colegas. El magistrado Álex Marroquín, presidente de la Sala de lo Civil, solicitó incorporar un punto con dos apartados: uno relativo al nombramiento de Karla María Rosales como jueza de apoyo de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, y otro punto relativo a "circunstancias de índole administrativas, producto de las giras efectuadas por la Comisión de Jueces".

Tras terminar ambos puntos el magistrado Marroquín informó sobre el trabajo que había realizado la Comisión de Jueces de la cual forman parte y dijo que en varias reuniones en distintas sedes judiciales los jueces se quejaron sobre diferentes deficiencias ocasionadas por la administración actual y que era necesario que se solucionaran. "institucionalmente no se ha estado a la altura las distintas unidades administrativas", dice Marroquín, según el acta. El magistrado remite el informe sobre ello al presidente López Jerez.

A esa altura de la reunión el magistrado López Jerez consultó si entre las labores que hacía la Comisión de Jueces era competencia "diagnosticar cuestiones administrativas de las sedes judiciales", a lo cual los magistrados Elsy Dueñas y José Pérez Chacón manifestaron que es necesario buscar "enlaces de comunicación". Ambos fueron impuestos por diputados de Nuevas Ideas el 1 de mayo de 2021.

El magistrado Portillo Peña siguió y manifestó que hay "diferentes deficiencias por parte de presidencia" e hizo alusión al nombramiento de algunas personas que no cumplen perfiles y que no existe estrategia para apoyar a sedes judiciales. "Las Comisiones y las Salas no han tenido el apoyo de presidencia (López Jerez). Hay preocupación en las comunicaciones, algunas son confusas, amenazantes y el tema de propuestas de reformas a la Ley Código Procesal Civil y Mercantil han generado reacciones negativas, creando incertidumbre", señaló.

Además de estas justificaciones, el magistrado Portillo Peña agregó la "inestabilidad" en la planilla del personal y que para algunos nombramientos de jefaturas en la Corte Suprema no hubo discusión ni votación, dejando entrever que fueron una decisión exclusiva de López Jerez.

Luego de la discusión sobre las facultades que le competen a presidencia y Corte Plena, el magistrado Portillo Peña pidió el apoyo del resto de sus colegas para las votaciones sobre los cambios que propondrían. Fue entonces cuando López Jerez dijo que no estaba de acuerdo con lo planteado y que no iba a "legitimar" las decisiones que se tomaran. Acto seguido salió de Corte Plena y quien presidió fue la magistrada Elsy Dueñas.

Sin López Jerez presente, los magistrados cambiaron varios nombramientos en jefaturas y direcciones de la CSJ. Todas las votaciones contaron con el aval de los magistrados que fueron elegidos por la actual Asamblea Legislativa oficialista, más el suplente del magistrado Roberto Calderón (Henry Perla). Los únicos que no votaron fueron los magistrados que ya tenían años de estar en la Corte: Dafne Sánchez, Leonardo Ramírez Murcia, Patricia Velásquez y Sergio Luis Rivera.

Extracto de la sesión

A continuación una parte de los diálogos que hubo en corte plena el 8 de febrero de 2022:

MAGISTRADO PORTILLO PEÑA



Solicitamos el apoyo del Pleno para algunas decisiones. Se tiene preocupación importante respecto al nombramiento de algunas personas que no cumplen perfiles, no existe estrategia para apoyar a sedes judiciales, las Comisiones y las Salas no han tenido el apoyo de Presidencia. Pido que para esos puntos hubiera (sic) propuesta discusión y votación por cada una de esas jefaturas que se tienen como propuestas.

MAGISTRADO LÓPEZ JEREZ

Hasta donde yo considero, eso es competencia de Presidencia. Pero si desean cambiar, o cambiar el procedimiento, yo no estaré en este Pleno porque no voy a legitimar lo que van hacer.

MAGISTRADO PORTILLO PEÑA

Con fundamento en las disposiciones citadas es que procederemos, para una buena administración de justicia.

MAGISTRADO RAMÍREZ MURCIA

Percibo un problema de entendimiento, de afinamiento de la comunicación, propongo si se puede retirar el tema para tomar un compromiso con el presidente (Jerez) y contribuir a la armonía y participación al interior de estas decisiones.

MAGISTRADO MARROQUÍN

Lo cierto es que constitucionalmente estas son funciones de Corte Plena, no se trata que el presidente es el presidente y los demás empleados. La Constitución establece mecanismos para darles soluciones a los problemas administrativos que se han identificado y que se someta a votación, pues se han observado direcciones que no están funcionando. Hay que ordenar y tomar las medidas correctivas necesarias. Estoy de acuerdo con apoyar la propuesta del magistrado Portillo Peña.

MAGISTRADO LÓPEZ JEREZ

No tengo interés en las designaciones, no estoy aferrado a estas.

MAGISTRADO PÉREZ CHACÓN

En aras de garantizar una pronta y cumplida justicia, por toda la problemática presentada, bajo esa perspectiva, si se puede solucionar, es legítimo recibirlo.

MAGISTRADO MARTÍNEZ GARCÍA

Me llama la atención lo manifestado por el magistrado Ramírez Murcia, en cuanto a lo afirmado de la falta de un diálogo del presidente con los demás magistrados, lo cual genera una situación problemática en esta Corte. No se debe hacer alusión de situaciones que no están ocurriendo, basta con que se llame a votación y se tomen las decisiones que se tengan que tomar.

MAGISTRADO LÓPEZ JEREZ

Hasta este día nadie me ha pedido reunión para tocar el tema. Felicito al magistrado Portillo Peña porque es técnico y ordenado, ha tratado de hacer lo mejor, su equipo ha procurado mejorar y la misión es enorme y él ha trabajo en consecución de ello. Reitero que no participaré de las decisiones que se tomen (en la sesión) y me retiraré.

MAGISTRADO PORTILLO PEÑA

Estas son situaciones técnicas que preocupan y alusiones vertidas no son profesionales. Deben ejecutarse acciones concretas para poder visualizar cambios, hay que enfocarse en las responsabilidades individuales.