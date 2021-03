Así se vivió el Domingo de Ramos en El Salvador

Hace un año, el país estaba cerrado por la pandemia de covid-19 que paralizó el mundo y aún genera grandes efectos; sin embargo, este Domingo de Ramos, ni la pandemia alejó a los feligreses que reunieron en diferentes iglesias del país.

El centro de San Salvador dejó atrás el silencio que conquistó sus principales plazas en marzo de 2020. El domingo, desde temprano, niños y mujeres se instalaron en las afueras de la Catedral Metropolitana para vender los arreglos de palma desde $0.25, los más modestos, hasta los más elaborados de $2, que luego fueron bendecidos al inicio de la ceremonia parroquial.

Debido a las normas de distanciamiento, no todos los asistentes pudieron entrar a la primera misa, la de las 8:00 a.m. Según explicó una de las personas que estaban tomando la temperatura, "por el espacio no se permitió que todos entraran".

Tradición. Habitantes de San Martín participaron ayer en la procesión de Domingo de Ramos, para retomar la costumbre.

En las bancas, todos los asistentes usaban mascarillas y mantenían distancia física. No más de unas cinco personas juntas. Aunque durante la misa se mantuvo el orden, al momento de salir todos se juntaron y olvidaron las medidas.

Dos mujeres que esperaban entrar a la siguiente misa, afuera de la Catedral, dijeron que, pese a la pandemia, ellas decidieron ir porque tienen fe de "el Señor sane al país y al mundo".

En varios municipios de El Salvador, los católicos se sumaron a la celebración.

En San Miguel, monseñor Fabio Colindres realizó una misa el domingo. También hubo bendición de palmas.

Arreglos. Salvador Vásquez elabora los arreglos que cada Domingo de Ramos lleva a la iglesia, para que sean bendecidos.