Así trasladaron a Pamela Posada al Juzgado de Paz de La Libertad

Los imputados abandonaron el juzgado. pic.twitter.com/effE6GA2sd — LPGJudicial (@LPGJudicial) February 9, 2017

Los imputados en el caso de estructura de narcotráfico fueron trasladados al Juzgado de Paz de La Libertad, confirmó uno de los abogados. pic.twitter.com/d7UKufJznH — LPGJudicial (@LPGJudicial) February 9, 2017

Pamela Posada fue trasladada en el pick up de la PNC. La audiencia inicial será el sábado a las 8:00 de la mañana. — LPGJudicial (@LPGJudicial) February 9, 2017

La exconductora de televisión y locutora, Pamela Posada, fue trasladada esta noche al Juzgado de Paz de la Libertad, junto con otros imputados en el caso de narcotráfico internacional, por sus posibles nexos con el Cartel de Sinaloa. La mayoría de imputados fueron llevados en un camión de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que Posada fue trasladada aparte en un pick up de la PNC.Durante el traslado, la PNC restringió el acceso al lugar asegurando que “son las reglas que hemos recibido”. Los abogados, sin embargo, tampoco han podido ingresar a las instalaciones del juzgado. "A nosotros no nos dejan entrar. No sabemos por qué los han traído a esta hora", dijo uno de los abogados de los imputados.La audiencia para Posada y el resto de implicados se desarrollará el próximo sábado 11 de febrero de 2017, en el Juzgado de Paz de La Libertad, desde las 8:00 de la mañana. Mientras la PNC se llevaba a los acusados, varias personas se acercaron al operativo y gritaron: "Levanta la cara, hijo", refiriéndose a uno de los vinculados al Cartel de Sinaloa, asegurando que “es inocente”. “El que nada debe, nada teme”, agregaron algunas personas a gritos.En horas de la tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación forrmal contra 31 personas acusadas de integrar la estructura de narcotráfico ligada al cartel de Sinaloa en El Salvador. "Pamela Posada tenía comunicación directa con cabecillas de estructura. Ella fue con lancheros a Guatemala para entregar droga", dijo la fiscal del caso.La Fiscalía presentó la acusación en el Juzgado de Paz de La Libertad, donde planteó que los lancheros venían colaborando con el Cartel de Sinaloa desde 2012. "Los lancheros recibían hasta $20,000 por trasladar droga hacia Guatemala y $500 por ser banderas, es decir por custodiar la droga", dijo la fiscal.Hasta el momento, Posada ha asegurado que ella “no lo está pasando mal” y que o sé cómo son las cosas y me mantendré luchando para que todo sea aclarado”. ““Ser amigo nunca está mal. Yo estoy muy tranquila, con mucha fuerza. Lo lamentable para mí es el sufrimiento de mi familia. Toda acusación es seria, pero todo está bien. Las autoridades fueron muy amables conmigo y yo también les respondí de la misma manera”, expresó a los medios de comunicación el día de ayer que fue llevada a las instalaciones centrales de la PNC.