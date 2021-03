 Así va a ser la educación este próximo regreso a clases en abril, según el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador

Los alumnos regresarán a las aulas este próximo mes de abril, cuando las autoridades escolares harán una serie de malabares para atender a los estudiantes, a unos de forma virtual, y a otros de manera presencial.



El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández, habló este sábado en la entrevista "En directo con Ernesto López" y explicó cómo será la forma en que los maestros atenderán a los alumnos.



Según Hernández, el retorno a la "semipresencialidad" será de la siguiente forma: un porcentaje de estudiantes estará desde el colegio y otro desde la casa, esto de acuerdo a la capacidad que tenga el colegio para cumplir con el distanciamiento físico y las medidas de bioseguridad para combatir al covid-19.



"La sección o el grado que tenemos a cargo va a tener un porcentaje de estudiantes que va a estar en el colegio y otro en la casa. Significa que el grupo que estuvo en el colegio luego va a estar en la casa y el que estuvo en la casa va a estar el colegio posteriormente", afirmó Hernández.



"Si en la sección habían 20 niños presencialmente y con el distanciamiento físico solo caben 7, vamos a tener que hacer 3 grupos", explicó el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador.



Sumó a su explicación que para lograr que todos puedan ser instruidos en esta nueva forma de educación se utilizarán dos métodos. El remoto sincrónico (el ideal) y el método remoto asincrónico.



El sincrónico consiste en que "mientras el maestro está en el aula dando la clase a los alumnos presentes en el colegio, el aula debe estar equipada con cámara, micrófono, si es posible alguien que esté filmando y asistiendo en la parte técnica, mientras el alumno está en casa está viendo la misma clase que el alumno que está en el colegio y participar".



Mientras que el método asincrónico consistiría en realizar la clase en el aula y grabarla para posteriormente ser compartida con los alumnos que la reciben en casa.



Los grupos serán escogidos por cada colegio de acuerdo a criterios que busquen siempre cumplir con las medidas de bioseguridad. Sin embargo, se sostiene que los padres de familia que no quieran enviar a los niños al salón de clases tienen la libertad de no hacerlo y seguir la educación 100% virtual.



Por otro lado, Hernández afirmó que el 6 de abril no es que los alumnos van a regresar a clases ya que algunos colegios privados abrirán hasta el 21 de abril.



"Hay un sector de colegios que todavía necesitamos un tiempo para tener en nuestras manos recursos para recibir a nuestros alumnos. Así lo hemos pedido al gobierno, para tener acceso a préstamos".



Este jueves la Asociación de Colegios Privados pidió al Gobierno que el paquete escolar que el Ministerio de Educación entrega al sector público, también se entregue a estudiantes del sector privado.



"Creo que no se puede excluir a los alumnos del sector privado de recibir los paquetes escolares, ese paquete lo pagamos a través de nuestros impuestos y es justo que lo reciban todos" , finalizó en la entrevista de este sábado Javier Hernández.



