Asociación lamenta poca apertura de alcaldía capitalina

La Asociación Centro Histórico de San Salvador lamentó el poco diálogo que, asegura, hubo con la actual administración de la Alcaldía de San Salvador. Lo cual se acentuó en los últimos dos años, según dijo ayer durante la firma de una carta compromiso por parte de los candidatos a alcalde de la capital.

“Una de las cosas es saber escuchar. Esta es una de las deficiencias de esta gestión, saber escuchar es de las cosas importantes”, comentó Alejandro Alberto, miembro de la asociación.

Alberto relató que la agrupación intentó durante 10 meses que el café Bella Nápoles no cerrara sus instalaciones, pero que el esfuerzo fue en vano. “Veníamos luchando desde comienzos del año pasado acerca de la situación de varios negocios, que estaban sufriendo las inclemencias de las inversiones que estaba haciendo la alcaldía. No escucharon, aquí tuvimos mesas de trabajo con ellos y Bella Nápoles les dijo: ‘Miren, estoy reduciendo de 20 a 12 empleados’; después nos dijeron de 12 a ocho, por último cerraron. Pero ese fue un proceso de varios meses. No escucharon”, lamentó.

Por eso, la asociación considera que los funcionarios deben de saber escuchar y estar cerca de la gente que trabaja en el Centro Histórico.

“Los trabajos muy lentos, creo que la eficiencia en eso y el liderazgo creo que ha hecho falta. Por ejemplo, un buen líder tiene que ir a hablar con un Viceministerio de Transporte. Un buen líder tiene que hablar con Seguridad y hacer cosas en conjunto, un esfuerzo mejor. Creo que ahí hemos tenido varias deficiencias”, acotó.

Entre los candidatos que firmaron la carta compromiso por el rescate del Centro Histórico: el candidato a alcalde de GANA, Rafael Menjívar, que dijo estar dispuesto a abordar la problemática, de convertirse en alcalde; y también la candidata del FMLN, Jackeline Rivera, quien afirmó que el ordenamiento del centro va de la mano del reordenamiento vial.