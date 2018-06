“Aspiraba a ser el candidato de las bases y fue ratificado”

El candidato a la presidencia por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Hugo Martínez, aseguró que tras ganar las elecciones internas del partido el próximo paso es la construcción del programa de gobierno con el que esperan ganar las elecciones del 3 de febrero.

¿Qué sensaciones le dejó la victoria en las elecciones internas del 27 de mayo?

Es una sensación muy grande, primero porque hemos logrado esa movilización, esa celebración cívica que yo esperaba que se convirtiera esa elección interna. Tuvimos más del 70 % de afluencia, lo que significa que se ha superado cifras históricas contemporáneas de participación en elecciones internas y que está muy de lejos de la participación de internas del otro partido que ya las realizó. En segundo lugar es gratificante haber tenido el respaldo de todos esos que votaron (del 70 %) y eso significa que sacamos más del 50 % de todo el padrón, entonces esas cifras de participación me llenan de satisfacción, pero me deja con una expectativa y un gran compromiso para el desafío principal del 3 de febrero de 2019.

¿Ha cambiado algo en Hugo Martínez tras ese alcance tenido en las elecciones internas?

Yo aspiraba a convertirme en el candidato de las bases y las bases ratificaron eso en la elección y eso es un paso para conseguir el siguiente paso que es buscar la unidad del partido que es lo que también queremos lograr, así como tener un contacto más cercano con la gente y de ese contacto seguir construyendo el plan de gobierno a ejecutar. Serán las bases las que nos irán diciendo cuál será ese programa de gobierno.

¿Se puede modificar el programa de gobierno?

Es que en realidad se va a construir ese programa. Lo que tenemos por hoy son postulados generales. Recuerda que he venido diciendo que las tres principales preocupaciones había que convertirlas en tres potencialidades. La preocupación sobre la seguridad, la preocupación sobre el empleo y crecimiento económico, pero así mismo la preocupación sobre los programas sociales había que convertirla en un triángulo virtuoso en la que cada una complementara a la otra. Esos son postulados generales que quiero ir a conversar con la gente, pero por supuesto que saldrán otras preocupaciones y he dicho que vamos a saber distinguir aquellas cosas que son del día a día, que incluso se pueden resolver antes de las elecciones y aquellas cosas que son macro y que requieren que estemos en el gobierno para resolverlas. Entonces sobre las cosas del día a día he dicho que Hugo Martínez se va a convertir en un facilitador, en un canal de comunicación con las municipalidades, con las ONG, con los cooperantes, con el gobierno nacional para resolver aquellos problemas del día que no requieren llegar al Gobierno para resolverlos.

Hoy ya como candidato presidencial, ¿cuál es su postura con el tema de la isla Conejo, en referencia a las declaraciones del ministro Munguía Payés, quien dijo que había que sacar a los hondureños del islote?

Bueno, hoy en día estoy analizando las tres principales preocupaciones que reflejan los salvadoreños en las encuestas, que son esas tres que mencionaba. Por supuesto que serán objeto de análisis y posicionamiento muchos temas adicionales, pero voy a poner énfasis en esos tres factores fundamentales que la población nos está señalando.

En el tema económico, ¿cómo ha pensado Hugo Martínez que se puede dar el salto que la población pide?

El crecimiento económico tiene que ir a la par del desarrollo social. Ya quedaron atrás aquellos enfoques unilaterales que decían que solo debía apostarle al crecimiento económico y que eso traería un rebalse y que ya se demostró que no funciona. Lo que funciona es aumentar la generación de empleo con los programas sociales y la seguridad. Pondré un ejemplo: yo he propuesto la creación de polos de desarrollo departamentales, es decir, construir en los departamentos una proyección de desarrollo. En algunos puede ser alrededor de la agroindustria y creándolo se puede generar empleo para jóvenes que pueden estudiar carreras técnicas muy cortas que le pueden ayudar a nuestros agricultores a procesar los alimentos, a conservar los alimentos y a empacar los alimentos para dar un valor agregado a esos productos, porque los agricultores me han dicho que están bien los paquetes agrícolas, pero tienen un problema con los precios de los insumos y los precios tan bajos en los que venden sus productos. Entonces ahí se puede crear un polo de desarrollo agroindustrial donde tú inviertes socialmente en becas para los jóvenes pero al mismo tiempo estás generando empleo y dinamizando la economía local. No solo se puede hacer en el tema agrícola, se puede hacer en el turismo rural, en algunos nichos de desarrollo como se hizo en el aeropuerto Monseñor Romero, becando a jóvenes para estudiar mecánica de aviación y luego trabajar en el taller de mantenimiento de aviones, lo podemos hacer también con el emprendimiento capacitando a jóvenes dándoles capital semilla para que emprendan un negocio. Entonces en ese esquema de generación de empleo y desarrollo económico no se puede seguir viendo un modelo centralizado y ubicado solo en las zonas urbanas. Tenemos que hacer un modelo descentralizado y tomando en cuenta las zonas rurales que tienen gran potencial. Entonces claro que vamos a promover que no solo estos polos de desarrollo sino que empresas que quieran invertir puedan hacerlo en las regiones, en los departamentos, puedan hacerlo con un tejido productivo y una ganancia económica desde lo local hasta lo nacional y no solo desde lo nacional a lo local.

En el tema de seguridad pública la población está desencantada, ¿ya hay medidas concretizadas?

Sí, yo he dicho que el enfoque del Plan El Salvador Seguro es un enfoque integral y que está dando resultados, pero que podemos ir más rápido porque la población quiere que vayamos más rápido sin perder de vista que un problema que se ha incubado por tantos años no se puede resolver de la noche a la mañana. Por eso he planteado que hay que ser duro contra la violencia y grupos criminales y duros contra las causas estructurales de exclusión y lo haremos generando agresivamente oportunidades de empleo y oportunidades de estudios técnicos para que los jóvenes salgan rápidamente a su primer empleo y no se vean enfrentados a las disyuntivas de los últimos años, como el dinero fácil de los grupos criminales y por otro lado la falta de oportunidades. Mientras no ataquemos fuertemente esas brechas de exclusión que existen siempre va a haber un caldo de cultivo para que los grupos criminales recluten jóvenes y adolescentes, pero al mismo tiempo también tenemos que ser duros contra los grupos criminales y ya no tolerar que asesinen a sangre fría y que le quiten la comida de la boca a nuestra gente. Tenemos que aplicar toda la ley movilizando nacionalmente a todas las instituciones para combatir a estos grupos criminales.

Por mucho tiempo se ha hablado de la lucha de la corrupción a todo nivel y también se ha mencionado el nombre de José Luis Merino quien es investigado por Estados Unidos. ¿Usted pedirá a las autoridades nacionales que apoyen en estas investigaciones?

El problema de la corrupción no respeta fronteras, sectores ni nada. Se tiene corrupción en los diferentes países, y no solo en el sector público, sino también en el privado. Hay estudios que demuestran que el porcentaje de rotación en el sector privado ha ido aumentando por problemas de corrupción y cuando hay corrupción en el sector público hay un cómplice en el sector privado. Este es un problema que hay que atacar de raíz y con la legislación adecuada y sin doble estándar, que quiere decir que no podemos estar pidiendo que se aplique la legislación solo para algunos que son mis adversarios y no se aplique para otros que no son mis adversarios. Aquí se tiene que combatir parejo, independientemente de a qué sector político, económico o público pertenece la persona que tiene que ser investigada. Eso sí, todas las personas tienen por ley también un derecho a defenderse y a un debido proceso, pero siempre lo que vamos a abogar es que respetando ese debido proceso y el derecho a la defensa, en aquellos casos se realicen las investigaciones pertinentes. No le corresponde al Ejecutivo decir qué investigaciones se realizan y lo único que esperaría en ese proceso es que los casos que se vayan abriendo se vayan cerrando en un momento determinado porque hemos tenido una explosión de casos que se han abierto pero hasta la fecha muy pocos han sido cerrado y es muy importante para los acusados que se determine de una vez por todas si la conclusión de la investigación es condenatoria o absolutoria, porque tenemos una costumbre en nuestro país de convertirnos en jueces y decir “tal persona es culpable” o “tal persona no es culpable” y no nos corresponde a nosotros sino a las instituciones.

De ganar las elecciones, ¿Hugo Martínez tomaría distancia de su partido político?

Uno llega al gobierno por un partido, con un programa de gobierno, pero cuando es electo presidente pasa a ser el presidente de todos los salvadoreños. Por supuesto que hemos prometido un programa de gobierno donde siempre seguirá habiendo una opción preferencial por los más vulnerables, pero trabajando en favor de los salvadoreños. Eso en primer lugar, pero también tengo muy claro que una cosa es el gobierno y otra el partido político. También pienso que en esa relación partido-gobierno lo sano es que aquellas personas que son de alto nivel en el gobierno no sean al mismo tiempo dirigentes de alto nivel en el partido, por supuesto que entendiendo que un partido hizo la postulación tiene que haber mecanismos de comunicación de los principales dirigentes de gobierno con los principales dirigentes del partido, sobre políticas públicas. Pero sí creo que debe haber separación de aquellas personas que actúan como funcionarios de gobierno y los que actúan como dirigentes de un partido. No creo en esa idea que se tenía en el pasado que el mismo presidente del país era el presidente del partido.

Hablando de gobierno y partido, ¿aceptaría trabajar con Gerson Martínez si este fuera escogido como candidato a vicepresidente?

Eso tiene que ver con la consonancia con la que he venido hablando, de que se debe consultar con las bases sobre quién debe ser la persona que me acompañe para la fórmula presidencial. Ya en los encuentros alguna gente hablaba que la persona que quedara en segundo lugar fuera la que acompañara, otros proponían que fuera una mujer, o alguien de afuera. Pero ese es el siguiente paso que debemos ir a dar... consultar con las bases quién es la persona idónea en esta fórmula presidencial.

Sobre el partido, ¿cómo tomó la declaración de Medardo González de que no buscará seguir como secretario general?

Me parece una actitud muy sabia y de mucho nivel de Medardo, porque me parece que él ya dio un gran aporte como secretario general del partido, logró que ganáramos dos elecciones presidenciales y vamos a ganar la elección de 2019, si Dios lo permite y la población da el apoyo y por eso creo que él (Medardo González) puede decir misión cumplida.

¿Ve a alguien como posible sustituto de Medardo González?

No. Eso es algo que van a decidir las bases y así como ellos hablaron este 27 de mayo sobre quién querían el candidato presidencial así van a decir quién quieren que tome el lugar de Medardo.