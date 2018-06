Aspirantes a la Corte Suprema debaten sobre la sala

Cinco de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia debatieron algunos conceptos e ideas de la jurisprudencia salvadoreña de cara a las entrevistas que deberán sobrellevar ante la subcomisión política de la Asamblea Legislativa, que será la encargada de determinar a los cinco elegidos.

José Luis Lovo Castelar, Marina de Jesús Marenco, Rosa María Fortín, Aldo Enrique Cáder y Carlos Ernesto Sánchez fueron los aspirantes que tomaron parte ayer de un encuentro organizado por el Movimiento Libertad.

Uno de los puntos discutidos en la reunión es la línea de funcionamiento de la Sala de lo Constitucional.

“No se trata de porque no me gustó o no estuve de acuerdo, yo voy a cambiar las cosas en la sala”, aseguró Rosa María Fortín en una de sus intervenciones, y definió, además, que seguridad jurídica es uno de los aspectos prioritarios que se necesitan en la CSJ.

“La Sala de lo Constitucional no puede actuar de oficio ni arbitraria, ni antojadiza”, opinó, por su parte, Aldo Cáder.

La Asamblea debe elegir a cuatro magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y a uno de lo Civil, pues en julio próximo los actuales funcionarios finalizan su período de nueve años. Los diputados también elegirán a los respectivos suplentes de esos cargos.