Aspirantes no partidarios denuncian bloqueo del presidente del TSE

“Entendemos que, por ejemplo, (Julio) Olivo, fue uno de los que promovió que se bloqueara que los ciudadanos no pudieran compartir firmas; o sea que pudiéramos compartir firmas de ciudadanos que estuvieran dispuestos a apoyarnos a diferentes candidatos no partidarios”, denunció esta mañana el abogado y aspirante a diputación independiente por San Salvador, Guillermo Langenegger.

Durante la entrevista RepublicaSV, de canal 33, dijo que no hay ninguna restricción legal para que una misma persona apoye a varios candidatos no partidarios y el TSE no lo quería permitir.

En el mismo espacio de la entrevista, los aspirantes no partidarios Leonardo Bonilla y José Antonio Díaz también se quejaron de las dificultades que enfrentan para recolectar el total de firmas para inscribirse, que el TSE no les entregue a tiempo los libros, y que les no responda las solicitudes.

También dijeron que la Asamblea Legislativa hizo una ley para que los independientes no logren participar. “Ya quisiera ver a los diputados recogiendo firmas en las plazas para poder ser candidatos”, señaló Diaz.