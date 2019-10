Asume nuevo comandante del DM-9

El miércoles pasado se llevó a cabo la ceremonia de traspaso de mando del Destacamento Militar Número 9 (DM-9) "General Rafael Osorio", de Zacatecoluca, La Paz.

El coronel José Wilfrido Aguilar Alvarado asumió como nuevo comandante de dicha guarnición militar, en sustitución del coronel José Alvarado Dueñas.

El evento se realizó en la plaza cívica Manuel José Arce de Zacatecoluca, con la asistencia de autoridades militares, municipales y la tropa del DM-9.

El jefe militar entrante manifestó que la nueva función que ejercerá en el departamento, será en función de la seguridad de los habitantes como se ha venido realizando.

"Ante la población me comprometo a servir en tareas de seguridad pública, no solo para la cabecera departamental si no en todo La Paz, un compromiso que confiando en Dios auguro vamos a cumplir y a hacer un buen trabajo", manifestó Aguilar Alvarado.