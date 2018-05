Asumen los diputados y concejos municipales del período 2018-2021

Ochenta y cuatro diputados propietarios y sus respectivos suplentes asumirán hoy sus cargos como nuevos legisladores de la Asamblea Legislativa para el período 2018-2021, después de haber ganado una curul en las elecciones del pasado 4 de marzo.

Tras las elecciones, el partido ARENA sigue siendo la principal fuerza política del país con 37 diputados; mientras que el FMLN pasó de 31 a 23 diputados.

TSE entrega credenciales para diputados y alcaldes electos

El partido GANA tendrá 10 diputados, mientras que el bloque PCN-PDC suma 12. El partido CD logró un diputado y los no partidarios uno más.

La toma de acuerdos para el protocolo de entendimiento se dio en medio de señalamientos de parte del FMLN y GANA hacia los partidos ARENA y el bloque PCN-PDC.

¿Cómo quedarán ubicados los nuevos diputados en la Asamblea Legislativa?

En el caso del FMLN, el subjefe de fracción del partido, Jorge Schafik Hándal, dio conferencia ayer para calificar como una aplanadora de la derecha al momento de tomar decisiones sobre el protocolo de entendimiento.

“Es una decisión arbitraria, oscura, que responde a los intereses de la derecha”, dijo el diputado Schafik Hándal.

A lo que se refería Hándal es a que se ha decidido que la junta directiva esté conformada por 11 diputados. De estos, el partido ARENA tendría al presidente, a un vicepresidente y a dos secretarías.

El FMLN se quedaría con una vicepresidencia y una secretaría. Lo mismo sería para el partido GANA. El partido PDC solo tendría una secretaría.

Mientras tanto, el PCN, a pesar de que se mantiene con dos directivos al igual que GANA y el FMLN, rotará la presidencia con el partido ARENA.

Es decir que los tricolor estarán el primer año y medio en la presidencia y el PCN tendrá la primera vicepresidencia. Luego, para el siguiente año y medio, el PCN pasará a la presidencia y ARENA se quedará con la primera vicepresidencia.

“Lo cierto es que los que ocupen puestos de junta directiva no lo harán los tres años, serán solo medio período, igual la primera vicepresidencia, que nos tocará a nosotros en el primer período, será nada más para año y medio. Año y medio después retoma esa vicepresidencia ARENA y deja el espacio de la presidencia para que la retome un diputado del PCN”, dijo Mario Ponce, quien hasta ayer fue el jefe de fracción del partido pecenista.

Mientras tanto, el diputado Guillermo Gallegos dijo que si ARENA concreta un acuerdo con el PCN, mandan un mensaje a GANA. “Es un mensaje en el cual ellos están diciendo que realmente no están interesados en que podemos hacer proyectos a futuro con ellos”, agregó. Gallegos advirtió a ARENA que sin ellos y sin el FMLN no tienen los 56 votos necesarios para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aprobar préstamos y presupuestos de la nación. “Ellos no pueden lograr 56 sin GANA y sin el FMLN, pueden tener 43 y pueden hacer lo que quieran con 43, pero 56 no los van a tener”.

DE DIPUTADOS A ALCALDES

Por otra parte, en los concejos municipales a nivel nacional también hay toma de posesión de alcaldes y concejos municipales.

En dos de las ciudades políticamente más importantes del país llegan como alcaldes quienes hasta ayer fungieron como diputados. Se trata de Ernesto Muyshondt y Milena Calderón Sol de Escalón, ambos del partido ARENA.

Muyshondt recuperó la capital para los tricolor, mientras que Calderón Sol llega a la comuna después de estar 27 años en el congreso.

En el caso de la Alcaldía de San Miguel, esta sigue en poder de Miguel Pereira, del FMLN.