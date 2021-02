Atacan a dos hermanas mientras vendían refrescos frente a una cancha en San Luis Talpa

Verónica del Carmen Hernández López, de 42 años, falleció en un ataque armado, la tarde del domingo, en la calle principal de la lotificación Oro Arriba del cantón Tecualuya del municipio de San Luis Talpa, La Paz, mientras que la hermana, identificada como Alma Disela Hernández López, de 39 años, resultó lesionada y posteriormente trasladada a un centro asistencial por una patrulla policial. Ambas se dedicaban a vender bebidas frente a una cancha de fútbol cuando les dispararon.

"Las hermanas se encontraban descargando la mercadería para vender con los asistentes de un partido de fútbol; ellas no eran de la zona y según nos comentan, se dedicaban a vender en diferentes canchas. La fallecida estuvo detenida hace varios años por agrupaciones ilícitas y se tiene conocimiento que fueron tres sujetos quienes le dispararon sin mediar palabra en el rostro a la difunta, mientras que la otra tenía disparos en las extremidades", mencionó un oficial de la PNC.

Tras el incidente, las autoridades policiales montaron un operativo de búsqueda de los atacantes, quienes huyeron entre las calles del referido lugar.

"Como resultado del operativo tenemos dos detenciones, vamos a hacer las diligencias respectivas para determinar el grado de culpabilidad de los sujetos en este crimen" agregó.

El hecho generó preocupación entre los pobladores, pero se mostraron herméticos al hablar de lo sucedido.

"Cuando empezamos a escuchar los disparos, salimos todos corriendo para nuestras casas; como dicen, ‘sálvese quien pueda’, porque uno no sabe si le puede caer algún balazo. Yo no pude ver quién fue, solo sé que esto nos genera intranquilidad porque uno ya no sale a divertirse a gusto", mencionó la fuente.

Según los habitantes de ese lugar, la zona es acechada por grupos delincuenciales, quienes se mueven entre los cañales y en las riberas del río Comalapa para no ser vistos por las autoridades, por lo que piden más presencia policial.