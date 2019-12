Atacan con corvos y machetes hasta la muerte a una mujer y hieren de gravedad a su hija en Chapeltique

Maria Apolonia Lobos Zelaya, de 49 años, fue asesinada por desconocidos que la atacaron con armas cortopunzantes, la noche del martes, durante un ataque ocurrido en el cantón Hualama del municipio de Chapeltique en San Miguel.

En el hecho violento también resultó lesionada una hija de Lobos Zelaya, quien permanece en un centro hospitalario debido a la gravedad de las heridas que presentaba en diversas partes del cuerpo.

Según fuentes policiales, ambas mujeres se desplazaban a bordo de una motocicleta, por una calle vecinal del cantón, cuando fueron interceptadas por al menos dos hombres que las hirieron con machetes y corvos.

"Llevaban lesiones en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladadas a un centro asistencial por personas particulares. Al llegar al hospital falleció una persona, quien es la mamá de la lesionada", explicó un oficial de servicio de la delegación de la PNC de San Miguel.

El jefe policial explicó que luego del ataque, las mujeres quedaron tendidas en el suelo y la más joven de ellas aviso a una pariente y esta, a su vez, llegó al lugar para auxiliarlas. Posteriormente, ambas mujeres fueron trasladadas por vecinos y conocidos hacia un centro asistencial de la ciudad de San Miguel.

Sin embargo, las heridas que llevaba la madre eran tan graves que no logró sobrevivir al ataque y falleció cuando era atendida por personal médico.

El oficial añadió que aún no existe hipótesis sobre las causas del feminicidio y el intento de asesinato, cometidos en contra de las mujeres. "En ese aspecto no tengo mayor información porque se está investigando y no tengo una hipótesis para darles", dijo.

Parientes de las víctimas indicaron que sospechaban que el compañero de vida de una de ellas pudo haber sido el responsable de estos hechos violentos. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen la identidad de los homicidas y los motivos que tuvieron para cometer el ataque.

Estadísticas policiales indican que hasta el 31 de octubre pasado, se habían registrado 204 feminicidios en todo el país. Mientras que el 2018, se reportaron los asesinatos de 386 mujeres.