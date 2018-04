Atacan en un bus a directivo de ARENA de Nuevo Cuscatlán

El partido ARENA denunció ayer a través de su cuenta de Twitter el atentado en contra del director municipal de ese instituto político en Nuevo Cuscatlán, René Pérez.

Según la versión divulgada en redes sociales, Pérez fue acuchillado por dos hombres mientras se transportaba en un bus.

Pérez fue transportado a un centro asistencial luego de ser atacado. Fuentes oficiales informaron que el director municipal se encuentra fuera de peligro.

“Este no fue un asalto, dos hombres con cuchillos lo atacaron en un bus y lo apuñalaron en el pecho, no le perforaron el corazón y el se salvo de milagro. Este no es un crimen común, es un sicariato”, se pronunció el concejal por ARENA en Nuevo Cuscatlán, Gerardo Barón, a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el aspirante a precandidato presidencial de ARENA, Javier Simán, también reacción en Twitter.

“Este y todos los actos de violencia no pueden continuar. Debemos actuar ya en contra de la violencia, nuestra gente está sufriendo”, escribió.