Atilio Montalvo, líder histórico del FMLN, renuncia a la dirección del partido

Atilio Montalvo, conocido también con el pseudónimo de Salvador Guerra, renunció a la dirigencia del FMLN por considerar que el partido ha fallado en reconocer los errores del pasado y en producir los cambios necesarios para recuperar sus valores y principios. Agregó que entre las principales razones de su decisión están la falta de debate interno en temas constructivos para el país y que dentro del FMLN "hay dirigentes y militantes que aspiran a conciliar con la actual dictadura".

El también fundador del FMLN no quiso individualizar a los militantes que buscan tender puentes con la administración del presidente Nayib Bukele.

Durante la marcha realizada ayer en conmemoración de los Acuerdos de Paz y en protesta contra las políticas del Gobierno, Montalvo añadió: "hay dirigentes y militantes que vienen repitiendo un discurso desde que se expulsó a Bukele del FMLN, de que eso fue un error; lo otro es que si ellos tenían diputados en la Asamblea Legislativa, (que) iban a tratar de tender puentes y de conciliar; y de las últimas que han tratado de insinuar es que estas marchas, que son legítimas del movimiento popular, son financiadas por Estados Unidos".

El exdirigente efemelenista dijo que ahora se concentrará en apoyar las luchas populares y a diferentes sectores sociales, ya que considera que "es inaceptable" intentar conciliar con la actual administración. Además, acusó a la actual dirigencia de carecer de "voluntad, sabiduría, creatividad, valentía y audacia" para promover cambios a favor de la población.

"El FMLN se encuentra atrapado en una visión arcaica de la realidad y la disputa de grupos de interés por su control burocrático como un fin en sí mismo, olvidándose de la realidad que vive nuestro pueblo", apuntó en su carta.

Montalvo se convirtió en miembro de la comisión política del FMLN, la máxima autoridad del partido, en las elecciones internas de 2019, cuando también fue elegido como secretario general del partido el exvicepresidente de El Salvador Óscar Ortiz.

La actual dirigencia del partido afirmó que el instituto estaba en un proceso de renovación, luego de la debacle electoral en los comicios municipales y legislativos de 2018. La crisis política del FMLN llegó a un nuevo fondo con las elecciones de 2021, cuando solo logró cuatro curules en la Asamblea Legislativa.

Montalvo dijo que no hay voluntad en el FMLN de "corregir los errores en que se incurrió, hay mucha tela que cortar, que incluyen errores políticos, errores en cuanto que algunos funcionarios estuvieron vinculados a la corrupción y al nepotismo, lo cual la población salvadoreña no lo vio bien". Consideró necesario resolver esos errores, pero indicó que durante los casi tres años que lleva como dirigente del FMLN no ha habido espacios de debate.

Montalvo, además, considera que al interior del instituto político hay una división entre esos funcionarios que se niegan a corregir los errores que cometió el partido durante los 10 años que estuvo al frente del Ejecutivo y los militantes que buscan la manera de solucionar esos señalamientos. "El partido no se ha puesto a la altura. No ha querido corregir los errores del pasado, no ha querido corregir los errores que se han cometido actualmente; y todo se ha convertido en un debate interno estéril", afirmó.

Montalvo aclaró que su renuncia a la dirigencia no implica una renuncia al partido, puesto que los estatutos del mismo, al ser él uno de sus fundadores, lo convierten en militante de por vida. Aún así, afirmó que sus esfuerzos estarán alejados de las actividades partidarias.