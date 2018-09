Atiquizaya busca apoyo del MITUR para promoción

José Napoleón Duarte, ministro de Turismo, realizó una visita a Atiquizaya, en Ahuachapán, para verificar el avance que este municipio ha tenido en dicho rubro, además de reunirse con microempresarios que se dedican a la creación de artesanías.

"Por invitación de la alcaldesa hemos venido para observar los avances que han tenido en la reconstrucción no solamente de la alcaldía municipal, sino que también de la iglesia, y me he llevado una grata sorpresa", manifestó el funcionario mientras visitaba el municipio.

Duarte explicó que, además de hacer una evaluación, también visitó algunos de los lugares que la municipalidad oferta como puntos turísticos.

"Vamos a visitar lugares como el Salto de Malacatiupán y Puente Viejo, que son lugares que en este momento no tienen encadenamientos productivos o turísticos, y justamente por eso los vamos a visitar, para ver de qué manera le podemos dar esos valores agregados", explicó Duarte.

Agregó que en pláticas con la alcaldesa Ana Luisa Rodríguez se explicó que existe un plan de atracción turística y desarrollo de algunos lugares con los que ya cuenta la ciudad.

"La municipalidad tiene un proyecto para mejorar varios atractivos, además están tratando de traer inversión, como por ejemplo hostales que no tienen. Le falta a Atiquizaya algunos productos turísticos, pero sí creo que van en la dirección correcta", comentó el ministro.

Así mismo, recordó que Atiquizaya fue uno de los municipios ganadores el año pasado que está integrado al Circuito Emprendedor, perteneciente a la ruta de las Ruta de Las Flores, además de haber destacado en otros rubros del concurso Pueblos Vivos.

"Estamos buscando la manera que el Ministerio de Turismo nos ayude a convertir a Atiquizaya en una ventana de turismo, tanto a escala nacional e internacional, que nos apoye en la promoción de lugares tan significativos y de alto valor turístico que tenemos en la ciudad", explicó por su parte la alcaldesa Ana Luisa Rodríguez.

En agosto del año pasado el concejo municipal plural de Atiquizaya aprobó un proyecto para la remodelación del centro histórico de la ciudad.

Entre los edificios que serían intervenidos se encontraban la fachada de la iglesia católica, el parque central, la iluminación del edificio municipal, así mismo se tiene en cuenta la ejecución de otros trabajos en la fachada del Centro Escolar Francisco Menéndez.

