Atleta Ricardo Durán y su novia Marcela Rodas llevan seis meses desaparecidos; la Policía estudia registros de llamadas del celular de ella

Luego de seis meses con nueve días, el caso del campeón nacional de lanzamiento de jabalina Ricardo Alfredo Durán y de su novia Marcela Jackelin Rodas Hernández sigue sin ser resuelto por las autoridades. Según la madre de la madre de la joven, lo último que le dijeron los detectives que llevan el caso, es que "están estudiando los registros de llamadas del teléfono".



La madre de la joven quiere saber qué le pasó a su hija, ya que con ella son dos hijos los que ha perdido, ya que el hermano de Marcela también desapareció y lo encontró muerto en el municipio de Apopa. "Con ella ya son dos hijos, el hermano de ella desapareció y lo encontraron muerto, atado de pies y manos en Apopa. La Policía (Nacional Civil) no me ha dado nueva información sobre mi hija, ya que yo siempre le pregunto por el caso de mi hija. A mi hijo lo encontraron y pude enterrarlo", dijo la madre doliente.



Marcela Jackelin trabajaba en una floristería del mercado San Miguelito junto al atleta Ricardo Alfredo Durán, luego se acompañaron y vivían en un mesón cercano a la iglesia Don Rúa, en la zona del barrio San Miguelito. En ese sector fue la última vez que se les vio con vida, cuando iban para el lugar donde alquilaban una habitación. La joven madre ha dejado a una niña de tres años y a un varón de seis años en manos de sus familiares desde que desapareció, mientras que Ricardo Alfredo no tenía hijos.

El padre del atleta, don Carlos, dijo la última vez que habló con La Prensa Gráfica que "me dicen que están investigando", pero luego de esa breve respuesta no contestó más su teléfono. En un nuevo intento para tratar de conocer más sobre el paradero de su hijo atleta, nuestro medio de información trató de ubicarlo de nuevo este miércoles 27 de octubre, pero no contestó el teléfono. "Yo tengo días de no poder hablar con el papá del muchacho (don Carlos), antes me contestaba, pero hoy no contesta", agregó la madre de la que era su novia.



Ricardo Alfredo es el primer caso de un atleta federado desaparecido este año, pero hace tres días se conoció el caso de Claudia Jimena Ramírez, quien es jugadora de fútbol profesional, y también desapareció de forma repentina.

Claudia Jimena jugó con los equipos de liga mayor, Alianza, Sonsonate y Atlético Marte. El día de su desaparición, el pasado 24 de octubre, fue a jugar un partido amistoso a la colonia Quezaltepec, de Santa Tecla, y luego de separarse del grupo con el que andaba para ir a una tienda, no regresó más y luego fue reportada con las autoridades.

Atlético Marte y Alianza publicaron en sus redes sociales el caso de su exjugadora y pidieron ayuda al público, para que si tienen información sobre su paradero, informen a las autoridades. Las personas que tengan información sobre los casos de Claudia Jimena, de Ricardo Alfredo y de su novia, Marcela Jackelin, pueden informar a la PNC o a la Fiscalía General de la República (FGR).