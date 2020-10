Atraso de 7 meses en pago de salarios de la alcaldía de Santa María en Usulután

Trabajadores de mantenimiento de la alcaldía de Santa María, Usulután, denuncian que la municipalidad les adeuda entre siete y nueve meses de salarios de 2019 y 2020. Afirman que la alcaldesa Yanira Guevara, solo les informa que la comuna no cuenta con fondos para los pagos, afirmó Ana Celina Membreño, una de las afectadas, quien es parte de la unidad de limpieza de calles.

Membreño, señala que desde que comenzó a laborar en septiembre de 2018, se le ha aplicado el descuento de AFP, y que el mes pasado solicitó su estado de cuenta y descubrió que no se ha efectuado ningún pago a dicha institución. "Tengo los papeles en los que consta que a mi cuenta no se ha abonado ni un solo dólar desde que empecé a trabajar", indicó la afectada. La respuesta de las autoridades municipales no se pudo obtener ya que en la alcaldía indicaron que no había nadie autorizado para dar declaraciones al respecto.