Atraso en escrutinio por actas con errores

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) incumplió su plazo ayer para terminar el escrutinio definitivo de las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y concejos municipales que empezó el miércoles. Según los partidos políticos que participan en el proceso, el atrasado principal es porque el organismo colegiado tiene pendiente de revisar alrededor 800 actas que les enviaron las mesas por presentar datos ilegibles, tachaduras o problemas en la suma de votos cruzados.

Pese a que los partidos los han señalado de cometer irregularidades al eliminar votos, ayer los magistrados no dieron conferencia de prensa para explicar el avance en el trabajo de las mesas ni sobre los casos que están resolviendo. El lunes por la noche dijeron que el escrutinio de diputados para la Asamblea Legislativa tenía un avance del 81.82 % y el de concejos municipales, del 79 %.

La mayoría de las 65 mesas electorales instaladas en el salón Centroamericano del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) culminaron la revisión de votos, pero se mantienen a la espera de que los magistrados les den una resolución de las actas que las mismas mesas les mandaron.

“La Constitución es clara cuando dice que el voto es directo y unitario, y aquí el problema que se está dando es esa fragmentación de votos que complica a las mesas a la hora del escrutinio”.

“Sin ser muy científico, usted va a entender que el cuello de botella lo va a tener el Tribunal Supremo Electoral”, vaticinó el presidente del TSE, Julio Olivo, desde el lunes por la noche.

Misael Mejía, diputado del FMLN y miembro de la mesa 11 de los municipios de Cuscatancingo, Santiago Texacuangos y Rosario de Mora, responsabilizó a la representante de la Fiscalía Electoral y de ARENA de enviar al organismo colegiado actas con problemas que se podían resolver en la mesa. Dijo que el colegiado se saturó con alrededor de 1,000 actas y hasta el lunes por la noche solo había resuelto 200.

“(En la mesa) tenemos pendiente de revisar 21 actas y hemos perdido toda la tarde de ayer (lunes) y toda la mañana de hoy (martes) esperando que el organismo colegiado resuelva algo”, dijo.

Otros miembros de mesas de escrutinio denunciaron que el TSE “no se complica” y decide eliminar el voto cruzado y ponerlo en las papeletas sobrantes o lo convierte en abstenciones. Acusan a los magistrados de vulnerar el derecho al sufragio.

Ayer por la mañana, los magistrados del TSE sostuvieron una reunión con los partidos políticos, candidatos no partidarios, Fiscalía, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Junta de Vigilancia Electoral (JVE) para discutir sobre algunas actas con inconsistencias de San Salvador, Morazán, La Unión, Chalatenango y el caso de Zacatecoluca, enviadas por las mesas de escrutinio.

“Si la gente está votando más por bandera o está votando más por candidato, entonces no podemos seguir generando esta incertidumbre que muchas veces lo que puede ocasionar es falta de trasparencia en el sistema”.

Al finalizar la reunión, Ciro Alexis Zepeda, representante del PCN en la JVE, dijo que surgió el tema de promover una reforma electoral después del 1.° de mayo para eliminar el voto cruzado por el “daño que ha ocasionado” en el conteo.

“La Constitución es clara cuando dice que el voto es directo y unitario, y aquí el problema que se está dando es esa fragmentación de votos que complica a las mesas a la hora del escrutinio. Yo quisiera ver a los señores magistrados (de la CSJ), con mucho respeto y cariño, que hubieran venido aquí como observadores a ver lo que está sucediendo”, se quejó Zepeda. “Nosotros creemos que el voto definitivamente no tiene que ser por rostro, directo por bandera”, dijo.

Nelson Guardado, director nacional de organización del partido GANA, dijo que el TSE está “entrampado” en cómo dilucidar las inconsistencias en las actas por el mismo tema. Sin embargo, indicó que como partido tendrían que analizar el uso que ha hecho la población del voto cruzado para decidir si apoyan o no una reforma.

“Nuestra posición como partido es que hagamos el análisis de cómo se ha comportado esto. Si vemos que está generando muchos problemas y no tiene incidencia, me refiero a que la gente no está haciendo uso de él de forma masiva, si la gente está votando más por bandera o está votando más por candidato, entonces no podemos seguir generando esta incertidumbre que muchas veces lo que puede ocasionar es falta de trasparencia en el sistema”, indicó.

El director de asuntos jurídico de ARENA, Jorge Santacruz, se limitó a decir: “Ahí nos tenemos que sentar con la cabeza y el corazón frío”. El presidente de ARENA, Mauricio Interiano, demandó medidas que generen transparencia y que el organismo electoral dé certeza en el proceso.

Los partidos también advirtieron que pondrán recursos al finalizar el escrutinio.

