Atrasos en citas y trámites en ISSS por falla informática

Al menos seis centros de atención del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se enfrentaron ayer a una falla informática que ocasionó inconvenientes para programar citas y otros trámites, confirmó el Sindicato de Médicos Trabajadores de la institución (SIMETRISSS).

El secretario del SIMETRISSS, Rafael Aguirre, explicó a LA PRENSA GRÁFICA que durante la mañana de ayer el sindicato recibió reportes de fallas informáticas en el Hospital General, Médico Quirúrgico, Primero de Mayo, los policlínicos de Zacamil y Colonia Roma, así como en Santa Ana y en el hospital de especialidades.

En un recorrido realizado ayer por la mañana, se comprobó que ambos hospitales mantenían las fallas. La situación se solventó en algunos centros, pero al cierre de esta nota persistía en los hospitales Médico Quirúrgico y General.

Ayer por la mañana, los trabajadores de la salud del Hospital General anotaban en una lista a los pacientes que esperaban su turno para ser atendidos, a quienes les preguntaban su nombre y hora agendada. Los usuarios, con cierta molestia y confusión, hacían lo que se les pedían.

Sin embargo, para quienes se disponían a programar una cita se encontraron con mayores inconvenientes. "No hay sistema, no me dieron la cita", decía una derechohabiente a otra con visible molestia, en el interior del Hospital General.

"No hay (sistema) dicen. Yo venía a agendar una consulta y me dijeron que no hay y no saben cuándo va a regresar", dijo otra usuaria del ISSS a este periódico, cuando salía del Médico Quirúrgico.

El secretario general del SIMETRISSS dijo que la única explicación que obtuvieron de la directora del Seguro Social, Mónica Ayala, es que lo ocurrido fue causado por "un transformador cercano a los servidores".

"Se supone que hay planta eléctrica en todos los lugares del Seguro Social para que los sistemas primarios sigan funcionando, aunque los secundarios no. Lo raro es eso, que hay sistema en unas áreas y en otras no. Entonces, pareciera que no es así como lo ha hecho ver la administración central", cuestionó Aguirre.

El ISSS tampoco informó en sus redes sociales sobre la falla informática. De una docena de tuits que publicó hasta el cierre de esta nota, incluyendo una felicitación por el cumpleaños de la hija del presidente Nayib Bukele, ninguno se refería a lo ocurrido. Ayala tampoco dio explicaciones en su cuenta personal. LA PRENSA GRÁFICA buscó la postura del ISSS a través de su oficina de comunicaciones, pero no respondieron a la solicitud de este medio.

El año pasado, el Seguro Social se enfrentó a una situación similar que duró una semana. El 19 de octubre de 2021, el ISSS dijo en un comunicado, difundido en sus redes sociales, que la falla en el sistema de la institución se debía a supuestos "indicios de un ataque informático".

Un ex director de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) del Seguro Social aseguró en ese momento tener información extraoficial de que lo ocurrido se trataba de "ransomware" o secuestro de datos, una modalidad de fraude informático en la que el cibercriminal exige una suma de dinero a cambio de liberar la información que ha capturado.

Sin embargo, después de ese comunicado, la institución no explicó la magnitud de la falla y tampoco dio información de las investigaciones que condujo sobre lo que catalogó como un "ataque".

Ayala también permaneció en silencio en esa ocasión, a pesar del problema que se generó para los usuarios.

El problema de estas situaciones, lamentó ayer Aguirre, es que "los más perjudicados" son los usuarios y los profesionales de la salud. "Se retrasan procedimientos, se retrasan citas y los que nos veríamos afectados nosotros, es que como no se ha hecho comunicado oficial de todo esto, al final el retraso venga a ser culpa de los trabajadores y no de este apagón o no sabemos qué es lo que pasó", señaló.

Además, estas fallas recargan trabajo en el personal de salud, ya que la entrega de medicamentos y otros trámites tienen que realizarlos a mano para después digitalizarlo, agregó.