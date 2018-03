Atropellado por vehículo CAPRES era empleado CSJ

Lee también

La persona que falleció atropellada por un vehículo de Casa Presidencial (CAPRES), el viernes por la noche en el bulevar del Ejército, a la altura de la zona comercial de Soyapango, no era un indigente como dijo el vocero del Gobierno, Eugenio Chicas, sino un empleado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según confirmó ayer la Fiscalía General de la República (FGR).La secretaria general de la CSJ, Soledad Rivas de Avendaño, también confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que la víctima, identificada como José Rafael Zelaya González, era un notificador de la Secretaría y que su familia lo había reportado como desaparecido desde el viernes, sospechando que se trataba de una desaparición provocada por las pandillas que operan en la colonia donde vivía.“Se trata de un compañero y colega que ha servido diligentemente y de manera proba a nuestra institución. Todo el personal de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia está conmocionado con la forma en la que ha fallecido”, dijo Rivas.La esposa de Zelaya, quien trabaja en el Instituto de Medicina Legal (IML), lo buscó en hospitales y varios lugares, hasta que lo encontró ayer entre los restos no identificados que habían sido llevados al IML.La secretaria de la CSJ, quien fue jefa inmediata de Zelaya por nueve años, detalló que el empleado llegó hace más de 20 años a la Corte con una plaza de ordenanza, luego estudió y fue ascendido a notificador.“Creo que llegó hace más de 20 años, aquí estudió. Entró como ordenanza, llegó a ser colaborador judicial con cargo funcional de notificador. Fue un excelente trabajador, probo y honesto, además de respetuoso”, dijo Rivas.La esposa de Zelaya dijo a medios de comunicación que la noche en que fue atropellado portaba documentos de identidad, pero que en el reporte de levantamiento de cadáver no fue identificado, porque según los de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil (PNC) no encontraron esos documentos. La esposa, según dijo, está evaluando poner una demanda por la irregularidad en el procedimiento.Este día por la tarde, según confirmó la Fiscalía, se realizará en el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango la audiencia inicial en contra de Víctor Manuel Urías, motorista del Batallón Presidencial, acusado de homicidio culposo por atropellar al empleado de la Corte Suprema de Justicia.Urías fue capturado por la policía en la colonia Altavista de Ilopango, minutos después de haber huido tras atropellar al empleado de la Corte.De acuerdo con la primera versión del accidente, el vocero del Gobierno dijo que la víctima era un indigente que se cruzó corriendo por el bulevar, a unos metros de una pasarela.Chicas también dijo que era “grave” que Urías haya huido del lugar del accidente y que tenía que responder individualmente por sus actos ante la justicia. Chicas observó también que Urías “es un buen empleado del Estado”, que se encontraba haciendo diligencias cuando ocurrió el accidente en Soyapango.Este no es el primer caso en que un vehículo asignado a Casa Presidencial se ve involucrado en la muerte de una persona.El caso más reciente sucedió en El Puerto de La Libertad, el 1.º de mayo durante la madrugada del, el año pasado, cuando una camioneta asignada al nieto del presidente de la República arrolló y asesinó a un motociclista.Por ese caso fue procesado el motorista, quien concilió con la esposa de la víctima, y el jefe del Batallón Presidencial por alterar la escena del accidente.