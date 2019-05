Atropellado se retira yeso solo, no hay sierras en hospitales de El Salvador

A Saúl Ulises lo atropellaron el 16 de febrero pasado por la mañana en la prolongación de la alameda Juan Pablo II. Le fracturaron la pierna. Apenas estaba saliendo de su vivienda para ganarse el sustento diario.

Desde ese día ha andado de hospital en hospital, enmuletado, pagando transporte de donde no tiene porque ya lleva más de tres meses sin haber podido regresar a su trabajo como vendedor ambulante en San Salvador.

Ayer, sentado en una cama del Hospital Nacional Rosales, contó cómo tuvo él mismo que quitarse el yeso que le pusieron en febrero, porque en ninguno de los tres hospitales a los que acudió tenía una sola sierra para llevar a cabo ese procedimiento médico.

Minutos después del accidente, una ambulancia lo trasladó al Hospital Nacional Zacamil, porque era el más cercano. Un cirujano de Ortopedia le dijo que tenían que operarlo, pero que primero debían sacarle una placa para ver cómo estaba el hueso.

Allí empezó el calvario en la red de salud pública: no tenían material para sacar las placas.

"Ya cuando consiguieron las películas me pusieron una férula y me dijeron que ese yeso lo iba a tener un mes o dos meses, dependiendo de cómo evolucionaba el hueso", narró.

"Allí me tuvieron que estuviera llegando cada 20 días. Y cuando ya me tocaba quitarme el yeso me dijeron que no tenían sierra y me refirieron al San Rafael", narró.

Al hospital de Santa Tecla acudió el pasado 22 de mayo. Allí no tenían ni material de yeso para férulas ni tampoco sierra. Y lo devolvieron al Zacamil.

"Me fui de regreso al Zacamil y allí me dijeron: ‘Échese bastante agua, busque una sierra, vea cómo se lo quita y vuelva el 2 de enero de 2020’, que hasta entonces me iban a decir qué hacer con mi pierna", agregó.

Desesperado y ya con molestias en la rodilla, Saúl Ulises decidió ir al Rosales, donde lleva un control clínico por otra enfermedad que padece.

Con ayuda de su médico, lo pusieron en contacto con el servicio de Ortopedia, donde tampoco había sierra. Así que decidieron ingresarlo y terminó quitándose él mismo, en la cama donde ayer permanecía sentado, la férula. Y para cuando le tomaron nuevas placas, los ortopedas determinaron que el hueso no pegó y necesita otra operación.

De momento, solo le queda apegarse a la ayuda económica que pueda recibir, según lo estipula la Ley del Fondo para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), un trámite que sospecha puede tornarse largo. "Yo no quería empezar la investigación, porque es muy largo el proceso, pero ellos (la Policía de Tránsito) de oficio la comenzaron. Me han mandado a Medicina Legal, aquí y allá y me ha costado andar dando esas vueltas en muletas y a saber cuándo me van a dar ese dinero", comentó.

Ley FONAT

Según la Ley del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, si se determina que una persona sufre discapacidad permanente o temporal a causa de un accidente de tránsito, tiene derecho a una indemnización.