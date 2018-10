Audiencia de caso Corruptela se reanuda mañana; el exfiscal Luis Martínez no quiso declarar hoy

La audiencia inicial del caso Corruptela, instalada la mañana de este sábado, donde de los 30 imputados -entre ellos el exfiscal general Luis Martínez- solo comparecieron ante la juez un total de 17, se reanudará mañana, a las 9 a.m. Este día los defensores de los imputados terminaron de presentar sus alegatos y no habrá respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR). Luis Martínez no quiso declarar este día, sino usar su derecho de última palabra.

El abogado del exfiscal, Martín Santos apuntó que "no hay un informe de auditores que hayan establecido que el procedimiento administrativo para registrar los bienes es ilegal o si han determinado faltantes de dinero, faltantes de bienes inmuebles; el delito de peculado, al igual que el delito de malversación, va en perjuicio del patrimonio del estado, y el órgano por excelencia para determinar ello es la Corte de Cuentas de la República, a él le corresponde establecerlo y si no ha logrado hacerlo o está dentro de ese período, al menos deberíamos tener un informe provisional o preliminar dentro de la institución".

Audiencia caso Corruptela se reanuda mañana. Foto LPG/Susana Peñate

Los delitos van desde peculado, negociaciones ilícitas, cohecho, falsedad ideológica o falsedad material, falsedad documental, lavado de dinero y peculado.

La parte fiscal solicitó 6 horas para exponer todo el caso y presentó un requerimiento de más de 2000 páginas, donde detallan cómo funcionaba la presunta red de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República.

Una de las primeras informaciones que ha surgido es que el exfiscal Martínez ordenó cerrar la investigación que se llevaba contra José Adán Salazar Umaña, "Chepe Diablo" y emitió un oficio diciendo que no habían pruebas para incriminarlo.

Además, los abogados defensores del exfiscal serán los últimos en pasar al estrado para exponer sus alegatos y pruebas de descargo. Son 15 defensores para todos los imputados presentes los que se encuentran y a cada uno se le otorga un tiempo alrededor de los 15 minutos para que expongan sus argumentos.

La defensa de Martínez ha pedido sobreseimiento del caso. Y la audiencia podría alargarse hasta altas horas de la noche o incluso concluirse hasta mañana por la cantidad de averiguaciones que cada defensor realizará.

La exposición de la relación entre el exfiscal Luis Martínez y el expresidente Mauricio Funes y, la relación, siempre del exfiscal, con el empresario -prófugo- Enrique Rais, fueron los primeros casos que se expusieron.

La primera etapa fue la presentación de los incidentes, la cual duró alrededor de una hora, posterior a ello, la juez dio por iniciada la audiencia. La petición de la fiscalía es la detención provisional para 24 de los imputados y para los 6 restantes, medidas sustitutivas a la detención.

Desfalco a la fiscalía

Una investigación interna fue el detonante para descubrir toda una red dentro del sistema fiscal, donde, según el actual fiscal general, Douglas Meléndez, "se vendia inmunidad en todo". La relación entre el exfiscal Luis Martínez y el expresidente, Mauricio Funes fue uno de los casos donde el primero decidió no investigar a Funes por casos como el de la presa El Chaparral, a cambio de dádivas.

Además, la relación entre Martínez y el empresario Enrique Rais -hasta ahora prófugo- tuvo características parecidas a las de Funes. La investigación indicó que Martínez realizó hasta 92 viajes en aviones de Rais.