Audio de sesión revela nepotismo, pugnas internas y precariedades en Corte Suprema

Todo ello se puede constatar en el audio de casi tres horas al cual tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA y que evidencia cómo 11 magistrados despojaron de facultades administrativas al actual presidente de la institución, Óscar López Jerez.

El archivo también deja claro cómo el acta oficial de esa sesión, disponible públicamente en la página web de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), omite las diferentes problemáticas mostradas por algunos magistrados y que deberían ser de interés nacional.

En el acta fueron excluidos dos puntos fundamentales: el nepotismo expuesto por el presidente impuesto, Óscar López Jerez, y la precariedad en la ejecución del presupuesto de la Corte, manifestado por el magistrado Enrique Portillo.

Fue el magistrado Álex Marroquín quien introdujo en esa sesión dos puntos sobre el trabajo que ha hecho la Comisión de Jueces, la cual, según se escucha en el audio, había realizado visitas a varias sedes judiciales y donde, según Marroquín, escucharon quejas de jueces sobre la actual administración de la CSJ.

Al percatarse de los señalamientos directos contra él, López Jerez dijo que esas facultades le competían a él y no a la Comisión de Jueces. “Yo sé por dónde va la cosa. No sé si la Comisión puede o tiene facultad de andar inspeccionando cuestiones administrativas”, argumentó.

Luego, en tono molesto, habló del nepotismo que impera en la Corte Suprema.

“Ustedes no saben la cantidad de gente que ha sido contratada por años en esta Corte. Cada magistrado que viene trae a una cantidad de personas, a sabiendas que no tienen capacidad alguna; los contratan, les designan salarios bastantes altos. Acá vienen por amistad, por parentesco, parientes por consanguinidad, por afinidad. El punto es que ahí están”, dijo.

A medida aumentó el debate, López Jerez dijo que a pesar de las quejas que decían sobre su trabajo, no era cierto que no había hecho nada.

“Si ustedes quieren contratar personal, parientes, no sé lo que van a contratar, es cosa de ustedes. Si se han hecho unos cambios ha sido porque se han conocido ciertas situaciones, ¿verdad? Se quiere hacer como que nada he hecho, soy humano y no he cumplido con todas las necesidades de este 'Titanic' porque este es un monstruo, son 11 ,000 empleados”, señaló el aún presidente, que a partir de esa sesión ya no decide las contrataciones.

Ante los señalamientos de nepotismo, el magistrado Nahum García mostró su molestia y pidió “no hacer alegorías al respecto, ni ninguna referencia a situaciones que no iban al caso”.

“Decir que uno tiene la intención de contratar parientes y decirlo con la vehemencia que se dijo en el micrófono... pareciera que se está haciendo un señalamiento del cual no se tiene ningún sustento. Eso me parece de muy mal gusto, no debe hacerlo. Ahí sí creo que nos falta un poquito el respeto”, indicó.

PÉRDIDAS

En el audio también dejan constancia que la Corte Suprema ha tenido “pérdidas millonarias” en infraestructura por la “mala administración”. Este punto fue tocado por la Comisión de Jueces, cuyos miembros son los magistrados Elsi Dueñas, Sandra Luz Chicas, Nahum García, Alex Marroquín y Enrique Portillo. Ellos informaron que varias sedes judiciales se han quejado del poco apoyo en equipo e infraestructura.

Jerez dijo que estos problemas son por “culpa” del anterior director de infraestructura, a quien acusó de perder cerca de $60 millones para construir unos centros judiciales. “Fue por negligencia de ese funcionario. Todo lo que hizo fue reprochable”, señaló.

El magistrado Portillo también argumentó, como una de las razones para restar poder a López Jerez, que la estrategia de la Corte para los próximos cinco años es “inexistente”. Otro punto que destacó fue el trabajo del área de comunicaciones de la Corte.

“Nos preocupa de una manera fuerte e importante el área de comunicaciones, porque hemos recibido de los jueces y empleados judiciales serias preocupaciones porque las comunicaciones han sido confusas y algunas se han percibidos amenazantes”, denunció.

LA PRENSA GRÁFICA buscó ayer la versión de los magistrados Álex Marroquín y Nahum García para que ahondaran en la discusión del 8 de febrero y quedó grabada. Sin embargo, ninguno de los funcionarios quiso contestar a las interrogantes realizadas.

División interna en el pleno

En el audio de la sesión queda constancia que el único que intentó defender el método presidencialista de la CSJ fue el magistrado Leonardo Ramírez Murcia. El magistrado Alex Marroquín, presidente de la Sala de lo Civil, argumentó que la Constitución les daba las facultades para tomar decisiones administrativas, excluyendo así al presidente.