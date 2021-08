Audio: exasesor de Bukele reparte salas y comisiones en Corte Suprema de Justicia

El 1.° de julio de 2021, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sesionó de forma extraordinaria con dos puntos en agenda: designar a los integrantes de las salas y conformar la integración de las comisiones de magistrados. Un audio de aquella reunión revela que ambos listados ya estaban definidos de antemano, sin tomar en cuenta la idoneidad: capacidad y experiencia de cada magistrado.

Luego del saludo de bienvenida a los cinco magistrados designados un día antes por la Asamblea Legislativa, con mayoría afín al oficialismo, el impuesto presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala de lo Constitucional, Óscar López Jerez, propuso iniciar con la integración de las tres restantes salas de la Corte Suprema de Justicia: de lo Civil, de lo Penal y de lo Contencioso.

En el audio se escucha que el primero en pedir la palabra es el abogado José Ángel Pérez Chacón, impuesto como magistrado de la Sala de lo Constitucional dos meses atrás por la bancada de diputados afines al presidente de la república Nayib Bukele.

"Me tomé a la tarea de elaborar una propuesta para tratar de presentarla en conjunto, quizás, con algunos de ustedes miembros de la Sala de lo Constitucional", reveló el abogado Pérez Chacón aquella mañana en Corte Plena.

Leída la distribución que hizo el magistrado impuesto, donde las tres salas quedaron presididas por abogados afines al oficialismo, el presidente López Jerez dijo que ratificaba "las presidencias propuestas por el magistrado Pérez Chacón. Me parece que es atinada esa propuesta y la comparto totalmente".

El magistrado Leonardo Ramírez Murcia hizo una advertencia sobre que lo mejor sería que la distribución atendiera "un poco a la experticia" y "las especialidades" de cada magistrado "para dar un mayor efectivo al trabajo y servicio de la administración de justicia".

Murcía, que fue elegido como magistrado en 2015, era hasta junio pasado miembro de la Sala de lo Penal, debido en parte a que tiene un postgrado en justicia penal. Sin embargo, el reparto que ese día hizo Pérez Chacón lo envió a la Sala de lo Civil.

"Cuando yo viene en 2015, no obstante yo dedicarme a lo penal; me asignaron a la Sala de lo Civil y como yo andaba en la Litis, pues yo tuve que haber tramitado de todos los procesos. A pura necesidad aprende uno de todas las materias, aunque no las domina todas. Se entiende que todos conocemos de todas la materias, aunque dominemos más unas que otras", justificó el impuesto presidente de la Corte Suprema de Justicia el reparto sin cumplir con la idoneidad de los magistrados que hizo el abogado Pérez Chacón.

El audio también consigna que el magistrado Sergio Luis Rivera Márquez propuso que Corte Plena votara por conformar cada sala por separado: "Yo preferiría que votáramos por sala", se le escucha decir.

"Con todo respeto, magistrado, hacerlo así nos llevaría bastante tiempo", le respondió López Jerez y sin más argumentación, pasó a votar por la propuesta del exasesor jurídico de Casa Presidencial. La moción de Pérez Chacón fue aprobada completa con 12 votos a favor.

Minutos después, el magistrado impuesto en la Sala de lo Constitucional, Pérez Chacón, también tomó la palabra para proponer los listados para las comisiones de magistrados: Jueces, Modernización, Probidad, Abogacía y Notariado y Cultura y Deportes.

Leída la distribución ya elaborada de antemano, el abogado afín al oficialismo se propuso a sí mismo integrar una de las comisiones como designado, una facultad exclusiva del presidente de la CSJ.

"Si usted lo toma a bien, señor presidente, me gustaría seguir participando de dicha comisión como designado suyo", se escucha decir a Pérez Chacón.

"Dé lo por hecho", le responde inmediatamente un obediente magistrado López Jerez.

A continuación puede escuchar la forma, sin mayor debate, en que ocurre el reparto completo de las salas y comisiones de la Corte Suprema de Justicia.