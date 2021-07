Auditarán el sistema de videovigilancia

Mauricio Campos, secretario municipal de San Miguel informó que la alcaldía solicitará una auditoria externa del proyecto "Ojos Abiertos", ejecutado por la administración anterior, que consistió en la instalación de 86 cámaras de videovigilancia en la ciudad y que tuvo un costo de $756,835.34

El proyecto fue inaugurado por el exalcalde Miguel Pereira, en enero de 2018, y según Campos, el sistema comenzó a presentar desperfectos cinco meses después. La comuna acordó en mayo contratar una empresa para que le diera mantenimiento con un costo de $13,900.

Poco más de un año después, el 22 de junio 2019, se hizo otro acuerdo para el mantenimiento, el cual tuvo un costo de $23,160 y en octubre de 2020, se hizo otro más por la suma de $18,300. Campos señaló que se suponía que el sistema era de última tecnología y no debía haber generado problemas año con año.

"Ellos justificaban que el problema era por vandalismo, y sí hubo un caso que fue conocido, pero no se iba arruinar todo el sistema por eso, y además no es el sistema para detectar este tipo de actos", expresó. Campos afirmó que de las 86 cámaras instaladas, la actual administración solo encontró funcionando 30, pero de estas, diez están dañadas, además de los seis monitores con los que cuenta el centro de vigilancia, dos no funcionan. Dijo que esperarán los resultados de la auditoría que solicitarán en los próximos días, para ver si es sostenible continuar con el proyecto.