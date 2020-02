Auditores procesados por corrupción siguen trabajando en CCR

Los auditores que están siendo investigados por haber cometido supuestos actos de corrupción, al limpiar hallazgos en distintos exámenes de fiscalización al uso de fondos públicos, siguen trabajando en la Corte de Cuentas de la República (CCR).

La magistrada presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas, justificó que cualquier decisión administrativa debe ser tomada hasta que finalice el proceso de indagación interna .

"Mientras no tengamos el informe de la dirección jurídica, no podemos tomar una decisión. Esas decisiones son colegiadas, somos los tres magistrados, por unanimidad o por mayoría, quienes tendríamos que determinar si va a haber o no una sanción administrativa, una posible destitución", dijo la magistrada.

Dos de esos auditores señalados de corrupción son Wilfredo Aguilar Montesinos y José Isidro Cruz, ambos están siendo procesados en libertad acusados de haber limpiado las irregularidades encontradas en el contrato y ejecución de la construcción de la presa El Chaparral, obra que se ubica en el municipio de Carolina, departamento de San Miguel.

Según la Fiscalía, ambos auditores decidieron no reportar cuatro hallazgos con repercuciones millonarias sobre lo actuado por altos funcionarios de la CEL y el expresidente de la república, Mauricio Funes.

Rivas dijo ayer que ambos auditores recuperaron su libertad tras pagar cada uno la fianza de $2,000 que les impuso el juez de Paz. Sin embargo, los dos empleados de la Corte de Cuentas seguirán siendo procesados.

La magistrada presidenta reiteró que mientras no haya pronunciamiento de los tres magistrados titulares de la CCR, Aguilar Montesinos y Cruz continuarán laborando como auditores.

Además de esos dos auditores vinculados con el caso El Chaparral, hay otro grupo que también está siendo investigado por sospechas de haber limpiado exámenes a alcaldías ubicadas en el oriente del país.

La magistrada presidenta de la CCR confirmó ayer que esa indagación interna aún no ha finalizado, por lo que la dirección jurídica de la institución tampoco ha elaborado un informe que les permita a los tres titulares tomar una decisión sobre ellos; por lo que aún continúan laborando.