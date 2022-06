Auerbach reclamó falta de discusión de sus propuestas

Romeo Auerbach (GANA), diputado aliado del oficialismo, dejó escapar el viernes un reclamo al partido Nuevas Ideas debido a la falta de discusión de una propuesta elaborada por él, en el sentido de una ley para regular las tarjetas de regalo o "gift-cards".

Dicha iniciativa fue presentada por Auerbach en mayo, y se envió a la Comisión Financiera en la plenaria 56, del 25 de mayo pasado. Sin embargo, no ha sido incorporada a la agenda de comisión.

Auerbach hizo su consulta luego que la Comisión de Economía emitiera un dictamen parcial a una propuesta de reformas a la ley de protección al consumidor, debido a que algunos temas —entre ellos las tarjetas de regalo— se discutirán en la comisión financiera.

"El pleno mandó una iniciativa mía y no se ha recibido. No estoy pidiendo con eso ni que se estudie ni que se apruebe, pero sí que la deberían de remitir. Tuve suerte que me la agendaron, porque yo presento piezas y a veces ni me las agendan, pero así estamos ahorita y yo voy a ser siempre un aliado", matizó el legislador de GANA.