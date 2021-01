Aulas hexagonales: el nuevo proyecto escolar del MINED que dará inicio en Ahuachapán

“Mi Nueva Escuela” es el nuevo modelo de escuela lanzado, hoy 25 de enero, por el Ministerio de Educación, con un diseño pedagógico que obedece a aulas tipo hexágono donde la iluminación y la ventilación juegan un papel indispensable, según han dicho.

“Tendrán aulas hexagonales que permitirá un ambiente más lúdico, más propicio para el aprendizaje”, afirmó la Ministra de Educación, Carla Hananía, en el evento de la colocación de la primera piedra del primer centro escolar con estas nuevas características, el cual estará ubicado en la Hacienda El Carmen, Cantón Río Frío, Ahuachapán.

Esta será la primera escuela de cerca de 400 que se construirán durante un período de tres años en diversos puntos del país, con lo que el gobierno tendrá el financiamiento de más de $500 millones de tres instituciones internacionales.

El comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, indicó que en este proyecto se incluirán nuevos modelos de pupitres, áreas de esparcimientos, clínicas y servicios básicos como agua potable. “Mi nueva escuela significa una nueva manera de construir conocimiento, nuevas metodologías de enseñanza con un alto enfoque en tecnología e innovación”, añadió Flores.

Consultado por este periódico sobre los nuevos modelos de aulas hexagonales, el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Dr. José Matías Delgado, Arq. Rafael Tobar, aseguró que arquitectónicamente no pasa de ser algo “novedoso” en forma y color, ya que el concepto no sale de las mismas escuelas que se tienen, debido a que no se ve una disposición diferente en los pupitres.

“En términos de funcionalidad, la planta hexagonal no obedece a una nueva disposición de la actividad educativa. Tecnológicamente, lo que vemos es una pantalla donde seguramente se colocará contenido producido por el Ministerio, pero para eso no se necesita esa forma, tampoco para la colocación de libros o materiales complementarios”, agregó el académico.

Tobar también consideró que hubiera sido preferible hacer una renovación a la estructura educativa, y luego hacer los cambios necesarios a la infraestructura que daría respuesta a esta, ya que considera que el proceso se ha hecho a la inversa.