Aulas saturadas en Instituto Nacional de Ciudad Barrios

El Instituto Nacional de Ciudad Barrios, en San Miguel, se encuentra al límite de su capacidad al iniciar el año lectivo 2017, pues actualmente cuenta con una matrícula de 641 alumnos, los que prácticamente se apiñan en las aulas en las que hay hasta 54 estudiantes, cuando lo recomendado por el Ministerio de Educación (MINED) es un máximo de 40. La capacidad del centro educativo está rebasada.Debido a la gran demanda, la dirección del instituto debe realizar un minucioso proceso de selección de estudiantes, que incluye la realización de examen de admisión.“Algunas aulas son pequeñas y nos toca estar con los pupitres muy pegados. Los pasillos también son muy estrechos, porque el lugar está sobresaturado”, indica Beatriz Zelaya, estudiante de segundo año de bachillerato técnico en contaduría.El director del instituto de Ciudad Barrios, Rex Marvin Ortiz Aguilar, explicó que para paliar la situación el año pasado el MINED y la dirección decidieron rentar un local, al que fue trasladada una sección de bachillerato comercial y los talleres que son impartidos a los estudiantes de bachillerato general.“El MINED cancela alrededor de $700 mensuales por el local que está a una cuadra del lugar, pero tenemos la promesa de que ampliará el local, aunque todavía no nos ha dicho para cuándo será eso”, indicó el director.Ortiz agregó que un equipo de técnicos del MINED llegó el año pasado para tomar medidas del local, a fin de hacer el estudio que permita definir dónde serían construidas las nuevas aulas. Según cálculos del director, para que la sede funcione de manera óptima, se requiere la construcción de por lo menos cinco aulas para nuevas secciones, así como una biblioteca, un nuevo centro de cómputo y al menos dos salones para instalar los talleres vocacionales.Actualmente el instituto no puede recibir a todos los alumnos que solicitan inscripción, por lo que los jóvenes que no son admitidos deben estudiar en el municipio de Sesori.