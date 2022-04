Aumenta número de personas que acuden a la Procuraduría General de la República

Cientos de personas abarrotaron ayer las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en San Salvador con el objetivo de conseguir información o para solicitar un abogado público que defienda a un familiar detenido en el marco del régimen de excepción.

La vacación de Semana Santa provocó que todas estas personas esperaran el primer día hábil para lograr ser atendidos por auxiliares de la PGR.

La mayoría de personas llegaron desde temprano y algunos se quejaron que no fueron atendidos a pesar que no era la primera vez que acudían.

"Si su familiar tiene 10 días o menos de estar detenido váyanse para su casa. Esperen los 15 días de la detención para que vengan en las fechas cercanas de la audiencia", dijo uno de los profesionales de la PGR que salió a dar indicaciones.

En efecto, en la entrada las indicaciones que daban al público eran que ayer solamente estaban atendiendo casos de personas capturadas entre el 28 de marzo y el 6 de abril. Al resto le decían que regresaran otro día, cuando se cumplieran al menos 13 días. "Vaya, haga la cuenta desde el día de que lo capturaron. Cuente 13 días y después de eso viene con la documentación requerida", mencionó otra de las auxiliares de la Procuraduría.

La indicación en la institución es que los familiares deben presentar la mayor de cantidad de documentos para comprobar que la persona detenida no pertenece a ninguna pandilla. Sin embargo, familiares han denunciado que estos documentos no están siendo recibidos en algunas sedes de la institución.

"Dicen que en la PGR no les están recibiendo documentos de arraigo o no los están presentando a los jueces y eso es una grave violación, porque prácticamente el juez debe valorar eso y el procurador debe presentarlo. Al parecer en Santa Tecla, en Oriente y en Occidente no están recibiendo documentos de arraigo", dijo un abogado particular que pidió anonimato a este medio por temor a represalias.

"Algo Le voy a encontrar"

Los familiares de personas capturadas bajo el régimen de excepción que llegan a la PGR a solicitar información aprovecharon para denunciar la manera arbitraria en la que se han dado sus detenciones.

Tal es el caso del hijo de Carlos López. Él relata que el 4 de abril estaba con sus dos nietos y su hijo en una calle de la colonia Buena Vista, del municipio de Mejicanos. Describió que de repente una patrulla se parqueó cerca de ellos y empezó a interrogarlos. Luego le pidieron al hijo de Carlos que pusiera las manos sobre su cabeza y lo registraron. Pasaron un par de minutos y uno de los agentes revisó en el sistema si el joven de 26 años tenía antecedentes criminales o sí estaba perfilado como miembro de alguna estructura de pandillas.

"El policía sacó su teléfono y empezó a preguntar si él tenía problemas (antecedentes) y le arrojó que no tenía problemas y oí que le dijeron que estaba limpio", describió Carlos.

Aún así los oficiales, sin ninguna explicación, subieron a la patrulla al muchacho y lo trasladaron a la delegación policial de Mejicanos. Al preguntarle al agente por qué se llevaron a su hijo solamente le respondieron "algo le voy a encontrar, algo le voy a sacar".

Carlos llegó ayer a la PGR a reunirse con la abogada asignada al caso, pero le informaron que le habían cambiado de defensor. "Me cambiaron al abogado. Me dicen ellos que es por la capacidad de personas, pero no han querido dar más noticias", mencionó.

Igual suerte corrieron otras personas que tenían las esperanzas de encontrar una respuesta. En muchos de los casos les informan que les han cambiado al abogado defensor o que la documentación no está completa. Incluso, hay personas que ya enfrentaron audiencias y sus familiares desconocen quién los defendió.

Claudia Bonilla ha llegado en más de dos ocasiones a la PGR para solicitar más información sobre el proceso de su hijo, quien fue capturado el 5 de abril en el municipio de Sensuntepeque. Ayer llegó luego que la sede municipal la refirió a la sede central. "En la PGR no me han dado nada de información. Vine el martes de la semana antepasada y me dijeron que viniera este día (ayer), pero estoy desde las 6:30 de la mañana esperando y no he tenido ninguna respuesta", declaró.

Su hijo fue detenido en su lugar de trabajo, un taller de polarizados de vehículos. Los agentes llegaron al taller y preguntaron directamente por él. "Por vos venimos", le dijeron y luego le pidieron su documento único de identidad (DUI) y pidieron que cerrara el taller porque iba a quedar detenido.