Aumenta consumo de tabaco en jóvenes salvadoreños

La directora del Fondo Social para la Salud (FOSALUD), Verónica Villalta, mostró su preocupación la semana pasada por el notorio incremento de jóvenes que han iniciado el consumo de tabaco en El Salvador, por lo que las cifras de muertes también han aumentado.

“Nos preocupa, es que se va incrementando la cantidad de jóvenes que están consumiendo tabaco actualmente, pero también nos preocupa que no se respetan los espacios que son libres de tabaco”, manifestó la directora.

Según la Ministra de Salud, Violeta Menjívar, en la actualidad El Salvador suma 360,000 personas que consumen tabaco, de las que un 13 % son jóvenes fumadores activos y un 42 % son jóvenes fumadores pasivos, es decir que fuman involuntariamente al inhalar el humo de las demás personas que consumen tabaco en la calle o en lugares públicos .

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que en el país 5,000 personas mueren al año por enfermedades asociadas al consumo del tabaco y la inhalación del humo ajeno, lo más preocupante es que cada cuatro personas mueren a diario por enfermedades asociadas al consumo del tabaco.

Además asegura que en el mundo son 7,000,000 de personas que fallecen año por el tabaquismo.

Manuel, como decidimos llamar a un joven de 17 años para respetar su identidad, es un fumador activo, quien comenzó a consumir tabaco desde hace dos años. Él asegura que es complicado poder dejar el que ahora ya se ha convertido en un vicio que tiene que satisfacer cada día durante varias horas.

“Cuando fumo me relajo y me sirve para poder quitarme en muchas veces la ansiedad que me da el pensar que quiero fumar”, expresó Manuel.

Como Manuel en El Salvador existen más jóvenes que por la mala influencia de amigos o por la curiosidad de querer saber qué es fumar, inician con el vicio, que hasta hoy el consumo de tabaco sigue siendo una de los principales causas de muerte en todo el mundo, ya que origina 29 enfermedades y 14 tipos de cáncer.

Enfermedades crónicas

Al consumir tabaco las personas son más vulnerables a adquirir enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y enfermedades obstructivas crónicas; además de padecer los diferentes tipos de cáncer en pulmón boca, faringe; y también los niños nacen con bajo peso.

4

personas mueren a diario en El Salvador por enfermedades crónicas por tabaco.



7

millones de personas mueren al año por consumir tabaco.