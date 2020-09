Aumenta la letalidad de la neumonía este año

Las muertes por neumonía este año casi duplican las de 2019, según los registros de los datos del boletín epidemiológico, hasta la semana 35, del Ministerio de Salud.

Entre el 1.° de enero y el 29 de agosto de 2020, en El Salvador han muerto 1,098 personas afectadas por esta enfermedad, son 463 personas fallecidas más que durante 2019, cuando perdieron la vida 635 (datos boletín original del año pasado).

Los datos por las muertes de neumonía contrastan con las muertes por covid-19, que suman, para la misma fecha 713.

Los registros del Ministerio de Salud apuntan a que han muerto más personas por neumonía que por covid-19 en el país; sin embargo, no se supo aclarar si las primeras incluyen a las segundas en el boletín epidemiológico.

"Los datos no son congruentes. Si se observa la gráfica del corredor endémico en las neumonías y las iras, hoy estamos mejor que hace no sé cuántos años, a pesar de que hemos tenido pandemia. No cuadra", dijo el doctor Iván Solano, del Observatorio de covid-19 del Colegio Médico y vicepresidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología.

Efectivamente este año se han registrado en el país 18,445 casos de neumonías, 8,273 menos que el año pasado cuando las cifras alcanzaron 26,718.

Lo mismo sucede con las infecciones respiratorias agudas (IRA). Para el año pasado alcanzaron 1,281,848, mientras que en el presente son 799,851. Los datos del MINSAL apuntan una reducción del 38 % (481,997).

Sin respuesta

Solano asegura que entre más casos es mayor la letalidad, es la lógica; en cambio, hay reducción de casos y más muertes.

"Habría que preguntarles bajo qué criterios se hace esta clasificación. Solo ellos lo saben. No sé si lo hacen mal intencionadamente o por ignorancia", dijo.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó a comunicaciones del ministerio, en repetidas ocasiones, una entrevista para abordar el tema sobre la letalidad de las neumonías, pero no se tuvo respuesta.

Incluso se realizó una pregunta única de si las muertes por covid-19 estaban incluidas en el registro de los fallecidos por neumonías del boletín epidemiológico , pero tampoco se recibió la aclaración.

Las muertes por neumonía registradas este año son mayores que las del año pasado, aunque se hayan presentado menos casos. La letalidad ha sido mayor. El Ministerio de Salud no explicó si el aumento de las muertes está relacionada con la pandemia de covid-19.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, respondió de manera escueta en una conferencia de prensa, donde se le cuestionó sobre la letalidad de las neumonías durante el presente año.

El funcionario dijo que el coronavirus conlleva al desarrollo de procesos neumónicos, lo que incrementa las estadísticas recolectadas por el sistema de vigilancia de la institución.

"Se continúa haciendo todas las búsquedas centinelas en este contexto de la práctica de identificación de cuál es el agente infeccioso en el caso de las neumonías específicas que se ha desarrollado para poderlos tabular como corresponde", explicó el ministro Alabí.

Solano asegura que la incongruencia de los datos confirma que no se ha realizado una adecuada vigilancia epidemiológica de la pandemia.

"No se puede interpretar que el 100 % de las muertes son por covid, pero si se puede interpretar que la tasa de letalidad de neumonías está relacionada a la pandemia", dice el infectólogo.