Aumenta número de fosas clandestinas en Lourdes Colón

En Santa Fe El Guarumal hay una segunda fosa clandestina que las autoridades quieren ocultar. Este nuevo descubrimiento queda a unos 800 metros aproximadamente de otra fosa clandestina descubierta en El Limón el 18 de octubre, donde la Policía informó que hay tres osamentas.

Al llegar al lugar e intentar tomar fotografías, los cinco policías que cuidaban la escena cercada con una cinta amarilla, dijeron que no podíamos tomar fotos para "no perturbar la investigación". También dijeron que no podían dar declaraciones ni hablar sobre el lugar que estaban custodiando. Aclararon que pronto llegaría el fiscal para dar declaraciones y al ser cuestionados sobre si ya habían comenzado las excavaciones uno de ellos dijo que "dentro de algunos años podría suceder".

Al cabo de unos minutos llegó un representante fiscal y dijo que no estaba autorizado para dar información sobre lo que allí se había encontrado y que las autoridades respectivas darían información cuando fuera pertinente. Al preguntarle que por qué no dan detalles, dijo que prefieren no dar información porque se "tergiversa y la gente se escandaliza y todos quieren llegar a ver". Solo se pudieron hacer tomas con un dron.

Momentos antes estos policías habían amenazado a otros periodistas con borrarles las fotos que tomaran con el teléfono y les tomaron fotos a sus credenciales del medio en el que laboran.

la montaña de la muerte

El municipio de Colón, del departamento de la Libertad, lleva años de ser reconocido como uno de los lugares donde se han encontrado más cementerios clandestinos y por ello ha sido denominado como "la montaña de la muerte", según un experto en seguridad y pandillas que prefiere el anonimato por temor a que atenten contra su vida.

Explicó que El Limón, El Guarumal, Villa Lourdes, Nuevo Lourdes, Bendición de Dios y sus alrededores forman una franja muy extensa de operaciones de la pandilla Barrio 18 desde hace años.

"Todas esas montañas que se miran ahí las han denominado como la montaña de la muerte, porque ahí se han encontrado históricamente más de 250 cuerpos por operación de la pandilla 18. Las recientes fosas encontradas son solo una muestra de lo que hay allí adentro, porque hay más cuerpos. Allí es el gran cementerio clandestino de la 18", aseguró.

El experto además indicó que estas "tumbas" anunciadas en las últimas dos semanas no llevan mucho tiempo desde que fueron trabajadas y que son bastante recientes .

"Son tumbas de muy corto tiempo porque no hay vegetación, la tierra está removida y fresca. Dudaría mucho que sean osamentas. Hasta no verlas dudaría que sean osamentas", enfatizó.

Aseguró que los rumores sobre que los hermanos Karen y Eduardo Guerrero podrían estar enterrados en el lugar son falsos, pues "no tendría sentido porque ese cementerio es de la 18 y la zona donde desaparecieron los hermanos es zona MS".

El experto, que lleva años estudiando el comportamiento de las pandillas, aclaró que es la clica Pinos Locos Salvatruchos (PLS) la que podría haber desaparecido a los hermanos Guerrero, a la joven Jimena Ramírez y el joven Víctor Franco, todos ellos reportados durante los últimos días en la zona de Santa Tecla.

Dijo que tiene conocimiento de los dos primeros casos, pues hay registro de las cámaras de vigilancia del municipio de Santa Tecla donde se ven a los jóvenes. Por ello no comprende cómo es que no han designado a los mejores equipos en dichas investigaciones.

Para Jeannette Aguilar, experta en seguridad pública, las cifras de fosas clandestinas localizadas en la última década indican que Colón es el municipio donde se han producido más hallazgos. Aunque esto no quiere decir que sea el más grande, sino donde más exhumanciones se han realizado.

Además, la experta considera que la invisibilización e inacción del tema de los desaparecidos en el país ha sido clave para su proliferación.