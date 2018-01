Aumenta respaldo a exministro del MOP

Aun cuando no ha iniciado un proceso interno oficial en el partido FMLN para escoger candidatos presidenciales, y cuando otros como el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, han mostrado interés de competir, la dirigente y diputada del FMLN Lorena Peña adelantó que para ella el mejor candidato presidencial es el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez.



Y no solo eso. Peña dijo, además: “Voy a hacer que Gerson (Martínez) gane la presidencia”.



Ante la inquietud de si eso significa que será jefa de campaña, indicó: “No hay que ser jefe para luchar por los ideales”. La respuesta de Peña surgió luego de que los periodistas le preguntaron sobre su futuro político, ya que el 30 de abril concluye su período como diputada de la Asamblea Legislativa y los estatutos del FMLN establecen que tras estar tres períodos consecutivos como diputados deben interrumpir y no buscar la reelección.



Respecto a si podría ser la compañera de fórmula de Martínez, prefiere que le “pongan a una cipota”.

Esta no es la primera vez que altos dirigentes del FMLN muestran su respaldo a Gerson Martínez. Hace unos días, la diputada Nidia Díaz aseguró que no han decidido quién será el candidato presidencial, pero dice que el exministro Martínez tiene cualidades de “transparencia”.

