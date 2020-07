Aumenta riesgo de sufrir ciberdelitos en pandemia

Crime Stoppers advirtió que la ciudadanía tiene mayor riesgo de ser víctima de ciberdelitos durante la pandemia, entre ellos hurto de identidad en redes sociales, robo de información, estafas , extorsiones , y robo de sus cuentas bancarias.

Miguel Mejía Valle fue una de esas víctimas. Sobre su nombre crearon un perfil falso, en una red social. El objetivo era desacreditarlo, publicando material que podría ser considerado delito, lo que dañaría su imagen y su récord judicial.

Por ello, interpuso una denuncia por robo de identidad y delitos informáticos contra Daniel Enrique Galeano, a quien acusó de crear el perfil falso.

Las investigaciones de la fiscalía confirmaron la creación del perfil a través del vaciado de información de los teléfonos de los acusados.

Galeano fue condenado a ocho años de prisión por el delito usurpación de identidad digital y también por agresiones sexuales contra un menor.

Lo que vivió Mejía es una de las formas de ciber delitos que existe. Pero hay otras a las que se les debe prestar atención y que se pueden prevenir, de alguna manera, asegura Alejo Campos, director de Crime Stoppers.

"Algunas medidas son no comprar en sitios dudosos que no tienen certificado, o no tienen certificados de seguridad o que tienen comentarios también dudosos que no son reales, que sirven simplemente para juntar datos", explicó y agregó que muchas de las usurpaciones buscan retirar dinero de cuentas bancarias o robar información para hacer compras..

Según campos , los sistemas de venta dudosos han modificado su operación y con la pandemia han adaptado los procesos para vender productos ilegales, y seguir estafando en las redes sociales.

"Obviamente el crimen organizado en esto es súper creativo, está muy alerta de cómo operar. Usan sistemas informales de pago, le solicitan su número de cuenta y al tener sus datos pueden ser hurtados y usados posteriormente ", explicó.