Aumentan 20 % las infecciones respiratorias agudas en El Salvador

Los casos de infecciones respiratorias agudas (IRAS) han aumentado 20 % en lo que va del año, indica el más reciente boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud (MINSAL), correspondiente a la semana número 46 (14 al 20 de noviembre).

Según las estadísticas oficiales, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre se han confirmado 1,171,904 casos de IRAS. En comparación con el mismo periodo de 2020, este año se han detectado 196,465 casos más, un incremento del 20 %.

Pese al aumento, las IRAS todavía no alcanzan los niveles de 2019. Hasta la semana 46 se acumularon 595,315 casos menos hace dos años, cuando el covid-19 aún no había aparecido.

El boletín también señala que la incidencia de las IRAS es mayor en la niñez menor de 9 años. En el grupo de menos de un año se reportó una tasa de 56,855 casos por 100,000 habitantes. En el grupo de 1 a 4 años fue de 36,581, mientras que el rango de 5 a 9 fue 20,417. En contraste, entre los 20 y 49 años, la tasa ronda en los 18,000.

El médico infectólogo Iván Solano Leiva consideró que el MINSAL no está incluyendo los casos de covid-19 en sus registros. Solano explicó que los datos oficiales del corredor endémico de IRAS indican que El Salvador se encuentra en niveles de éxito, "lo que me parece bastante raro porque estamos en medio de una pandemia de covid-19 y esto, las infecciones respiratorias agudas por covid-19, parecieran que no están contabilizadas y deberían de considerarse".

Los boletines epidemiológicos tienen un apartado sobre la pandemia, pero a diferencia de las otras enfermedades no incluye datos como su incidencia por grupos de edad y por zona geográfica.

De acuerdo con el infectólogo Jorge Panameño, que las IRAS aún no alcancen los niveles de 2019 podría responder a las prácticas diarias de bioseguridad implementadas por la pandemia, como el lavado constante de manos, el uso regular de mascarillas en lugares públicos e incluso el distanciamiento físico.

Panameño agregó que la estricta implementación de estas medidas en 2020 explicarían la reducción significativa que experimentaron los casos de IRAS ese año. La relajación de las mismas, en tanto, ayudarían a entender el aumento registrado en este 2021.

De acuerdo con el boletín del MINSAL, tampoco se ha encontrado circulación del virus de la influenza A y B. "Esto podría estar relacionado a que en el resto del mundo el impacto de la influenza está siendo un poquito menor a otros años, cuando no existía la pandemia, porque hoy el uso de la mascarilla ya forma parte de los cuidados de la mayoría de personas", sostuvo Solano, y coincidió con Panameño en que las medidas de bioseguridad tienen un impacto positivo en la disminución de los casos de gripe.

No obstante, a lo largo de este año se han detectado otros virus respiratorios como la parainfluenza, con 36 casos. El virus sincitial respiratorio (VSR) registra 225, frente a los tres de 2020.

"La positividad para virus respiratorios durante el período de la semana 46 de este año es 44.59 %, mayor a lo observado durante el mismo período del año pasado 2.89 %", reconoce el MINSAL en su boletín.

Solano también recordó que las enfermedades respiratorias tienen un comportamiento estacional y aumentan a partir de septiembre. Es en esta temporada cuando más afecta el VSR, agregó.

"Es un virus que normalmente en esta época se incrementan los casos, pero es una enfermedad endémica", reiteró el experto.