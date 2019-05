Aumentan denuncias de extorsiones en el primer trimestre de 2019

Más denuncias por extorsiones durante este año. Eso es lo que muestran las cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el primer trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo del año pasado. El número de víctimas que confesó haber sufrido extorsión incrementó un 7.2 %: la estadística muestra 209 casos entre enero y marzo pasado, frente a los 195 de 2018.

Las cifras indican que el departamento más afectado es Usulután, pues las denuncias incrementaron en un 56.3 %. La Libertad aparece en un segundo lugar con un 47.1% más en comparación con los primeros tres meses del año pasado.

Las denuncias correspondientes al departamento de San Salvador también revelan un incremento: 39 durante el primer trimestre de 20++19 y 36 para el año pasado, los que representa un alza del 3.8 %.

Un sector que confirma lo grave de las extorsiones son los vendedores del Centro Histórico, algo que también reconocen los policías encargados de patrullar esa zona de la capital.

Algunas de las calles consideradas más "complicadas", según los agentes destacados en el Centro Histórico, son las que rodean a los mercados Sagrado Corazón y Central.

El jefe de la subdelegación de la PNC en el Centro Histórico, Luis Serpas, dijo: "Donde tratamos de intensificar más (la seguridad) son los mercados, pero no es porque sea más peligroso; sino por la actividad comercial. En el mercado Central, que es el más grande de todo San Salvador, es donde nosotros priorizamos con más personal en esa zona".

El jefe policial reconoce que estructuras de pandillas continúan afectando a los vendedores con las extorsiones. Algo que comprueba con las denuncias de algunos vendedores.

Sin embargo, Serpas acepta que la cantidad de denuncias no representa la realidad en el terreno, pues "tiene que ver con el temor de los comerciantes que ellos siempre van a estar ahí y creen que si denuncian, pueden correr algún riesgo", señala.

Serpas agregó que esa falta de denuncia provoca que algunos sospechosos de ser extorsionistas no solo son procesados por el delito de receptación porque les encuentran dinero que no logran justificar su procedencia legal.

Para los vendedores la versión es otra. Ellos aseguran que no es por la no denuncia que las investigaciones no llegan a término, pues tras las capturas desarrolladas a principios de abril por las autoridades, los delincuentes siguen teniendo presencia en algunas zonas, sobre todo en los mercados.

Serpas contradice esa posición al decir que la situación se da por cómo operan las estructuras. Luego de la detención de un sospechoso, de acuerdo con el jefe policial, al día siguiente llega otro a recoger el dinero que le exigen a los comerciantes en concepto de extorsión.

"En este caso de la pandilla no son los jefes quienes llegan a recoger el dinero y, por lo general, recurren más a menores de edad; pero es porque al ser menores no pueden ser procesados con todo el rigor", explicó el jefe policial del Centro Histórico.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que las autoridades lo que buscan al momento de la captura de un menor de edad acusado de extorsión es o descubrir a toda la organización. De ahí, según el titular de Seguridad, que requieren muchas horas de trabajo de inteligencia para parar la incidencia del crimen. Además, de que los afectados se sumen a la denuncia de los casos.

"Cuando hay un caso de extorsión y vemos la captura de un grupo, requiere muchas horas de trabajo; pero la gran ventaja es que es un delito con un porcentaje muy alto hay probabilidad de tener la condena", dijo el ministro Ramírez Landaverde.

El director de la PNC, Howard Cotto, negó que las extorsiones hayan aumentado durante este año. El jefe policial dijo que la tendencia en todos los delitos es a la baja de forma generalizada, incluso para "aquellos más pesimistas".

Al hablar de datos globales, la PNC registró 2,242 denuncias de extorsiones en 2015; 1,607 en 2016; 1,658 en 2017; 1,636 en 2018; y 209 durante el primer trimestre de 2019.

Las autoridades explican la extorsión como el método preferido por las pandillas para obtener fondos. "Buscan condiciones para seguir cometiendo delitos, sobre todo de carácter económico que les permitan seguirse enriqueciendo, como la extorsión", explicó el director Cotto.

La problemática de las extorsiones en El Salvador, sobre todo en el centro de la capital, sigue siendo uno de los principales problemas para los comerciantes. Reconocen que el miedo a la denuncia por falta de confianza en la Policía es lo que los paraliza para no interponer la denuncia.