Aumentan hospitalizaciones por covid-19 en niñez

Por más datos que la Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES) le ha pedido al Ministerio de Salud (MINSAL), no han recibido estadísticas certeras sobre infecciones, ingresos hospitalarios, hospitalizaciones en UCI y muertes por covid-19 en menores de edad. Sin embargo, el presidente de la entidad, Rodrigo Simán, afirmó ayer que el sector de pediatría advirtió desde el mes pasado un "aumento importante" de casos.

"Durante el mes de enero hubo un aumento importante de casos de covid-19 en niños como no lo habíamos visto nunca antes durante la pandemia", dijo el médico. "Lastimosamente, los datos oficiales no están disponibles por edades en niños; entonces, es por el sentir en el sector público sobre las emergencias llenas y en el sector privado, donde los pediatras hemos llegado a atender más de 10 casos día tras día, que hemos visto este aumento", agregó.

Según detalló, ayer amanecieron tres pacientes en la unidad de cuidados intensivos (UCI) exclusiva para covid-19 del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, que tiene cupo para seis. Otros seis están ingresados fuera de UCI en el área covid, que tiene cupo para 11. En otras palabras, un total de nueve menores de edad fueron reportados ayer ingresados en el Bloom infectados con el coronavirus SARS-CoV-2, según datos que la ASOPEDES logró conseguir por sus propios medios, porque información oficial no hay.

"Ha habido un aumento, pero no es que esté lleno (...). En la capacidad instalada, hay espacio todavía", aclaró Simán. A la voz del pediatra se sumó la del secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), Luis Rodríguez, quien también declaró que no hay saturación por covid-19 en el Bloom.

El alza, explicó el alergólogo pediatra e inmunólogo Mauricio Flores, vocero de la ASOPEDES, se debe a la ola ómicron, pero explicó que esta variante no está siendo más agresiva que las variantes anteriores con la niñez, sino que se está comportando, como con los adultos, más contagiosa.

"Con ómicron lo que ha cambiado es el hecho de que es una variante mucho más contagiosa y, al haber una mayor apertura para ir de forma presencial a clases, tanto en el sector público como en el privado, los niños se iban a ver con una exposición mayor, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero, a diferencia de lo que se reportaba con variantes con delta, no se ha observado con ómicron una mayor severidad en los chicos, ", anotó Flores, quien además hizo otro razonamiento: las complicaciones asociadas a covid-19 en la niñez se han presentado como síndromeinflamatorio multisistémico pediátrico, conocido como MIS-C, hasta seis semanas después del cuadro infeccioso.

"Si tenemos en cuenta que el repunte de casos ha sido desde mediados de enero, básicamente, vamos a tener que ir viendo algún tipo de complicación a evaluar a mediados de febrero. Desde la próxima semana en adelante vamos a tener que ver cómo se comportan estas complicaciones con respecto a variantes previas", apuntó Flores.

Los síntomas más frecuentes de ómicron en la niñez son: congestión nasal, mocosera, tos, dolor faríngeo, fiebre. Hay niños que inclusive presentan faringotraqueobronquitis.

Menores de 12 años: población NO VACUNADA

Los pediatras destacaron que la mayor parte de la población menor de 12 años no está vacunada. Ninguno de los nueve pacientes que amanecieron hospitalizados ayer en el Bloom está vacunado, detalló el presidente de la ASOPEDES.

Sobre la cobertura de la vacunación por grupos de edad tampoco hay estadísticas por parte del MINSAL.

Consultados Simán y Flores sobre cuántos de los menores de edad que requirieron hospitalización estaban vacunados contra el covid-19, también aseguraron que son datos que no han podido obtener desde el Gobierno.

Las autoridades sanitarias no han detallado cuántos son menores de un año, menores de 12 años, menores de 18 años; cuántos de los casos confirmados fueron sintomáticos o asintomáticos; cuántos casos fueron leves, graves o críticos; qué edades tenían los que han fallecido. Solo se sabe que tenían menos de 10 años.

Tampoco han especificado cuántos son y qué edades tienen los que han sido vacunados con el fármaco chino Sinopharm, que es la vacuna que está siendo aplicada a la niñez entre seis y 11 años.

"Por ejemplo, ¿cuántos de los niños que han llegado a consulta al Bloom, porque esto es importante para determinar la efectividad de una vacuna, ya estaban vacunados? Sobre todo los que han llegado complicados. Esos datos sería importante tenerlos para estudiar la eficacia de la vacuna que se está colocando a esta población, que es la Sinopharm", señaló Flores.

"Ver también la mortalidad asociada: ¿cuántos de estos niños vacunados se han complicado y/o fallecido? Son datos importantes para poder dar una mejor opinión a la población sobre lo que está pasando y hacer un mejor manejo de la situación", añadió el alergólogo pediatra.

Aunque no pudieron dar una cifra certera, ante la falta de información oficial, lo que sí pudieron afirmar Simán y Flores es que el porcentaje de casos covid-19 complicados con MIS-C es mínimo. Más aún, las muertes están asociadas a niñez que ya tenía patologías crónicas, como problemas renales, obesidad, cáncer o inmunodeficiencia, es decir, padecían condiciones de salud previas que aumentaron su riesgo.

"Ómicron no ha sido más agresiva, pero sí ha sido una epidemia fuerte que ha pegado en los niños, porque los adultos están vacunados y por ende se contagian menos y transmiten menos; entonces, no es que sea más grave o más leve, sino que al tener cientos de miles de niños positivos, con o sin síntomas, es un porcentaje mínimo el que se complica, y estamos viendo una gran cantidad de infectados por el reinicio del año escolar y no están vacunados", agregó Simán, quien instó a vacunar con Sinopharm a la niñez con enfermedades crónicas.

Dado que Panamá y Costa Rica ya están aplicando la vacuna de Pfizer en su versión pediátrica, la ASOPEDES espera que no tarde en llegar al país este mismo año.

Sobre el inicio del año escolar y los casos positivos, el presidente de la Asociación de Pediatría explicó que "es un concepto erróneo" que los centros educativos estén pidiendo que alumnos presenten una prueba negativa como condición para regresar al aula, explicó que basta con una cuarentena de un mínimo de ocho días un máximo de 10, porque "las pruebas son diagnósticas no de seguimiento; lo que miden son las partículas del virus, así que puede salir negativa al día siguiente o dentro de dos meses".

Hospitalizaciones no ceden

Las hospitalizaciones de adultos por covid-19 se siguen reportando. Un médico del Hospital El Salvador (HES), que pidió anonimato, detalló que solo el sábado recibieron 31 pacientes y que están ingresando a seis pacientes cada cuatro horas.

El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS), Rafael Aguirre señaló que el ISSS recibe a diario entre cinco y 10 pacientes de moderados a graves que requieren hospitalización. "De cinco a siete pacientes diarios se están trasladando al Hospital El Salvador y entre uno y dos al Amatepec", detalló. Agregó que "están falleciendo de dos a tres pacientes diarios", en los hospitales General y Quirúrgico.