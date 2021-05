Aumentan ingresos en la UCI de Hospital El Salvador

Médicos que laboran para el Hospital El Salvador (HES) señalan que hay un incremento de ingresos por coronavirus. De acuerdo con un médico internista destacado en este hospital, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tiene una capacidad para atender a 104 pacientes y se encuentra a más de la mitad de su capacidad.

"Ayer (miércoles) tuvimos ocho ingresos, y podría considerar que el hospital se encuentra a un 85 % de su capacidad UCI", expresó mediante una llamada telefónica.

Para contrastar los datos, se consultó con un médico general que también labora al interior del centro de salud y expresó que, a su juicio, la UCI se encontraba hasta ayer a un 80 % de su capacidad. "Este hospital tiene tres áreas, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un poco más de 100 camas, la Unidad de Cuidados Intermedios (UCINT) que debo explicar que no tiene ni los mismos cuidados ni personal que la UCI, y el área de hospitalización general donde están los pacientes menos graves, por ejemplo que vengan con neumonía", detalló.

El galeno explicó que hasta la semana de vacaciones de Semana Santa la UCI estuvo con pocos pacientes: "El triage o selección lo hace el médico al recibir el paciente. Según su diagnóstico, lo puede referir a UCI, a la UCINT o a hospitalización general. Podría comparar que ahorita hay más casos que durante el periodo de elecciones y Semana Santa, por ejemplo, porque hubo fechas donde tuvimos poquitos pacientes", señaló.

El profesional de la medicina señaló que todo el sistema de salud nacional refiere a los pacientes al Hospital El Salvador a fin de no tener a nadie con covid-19 en sus instalaciones.

"El médico, sobre todo al tener la saturación de oxígeno del paciente lo deriva hacia un área u otra, pero la mayoría no venía necesitando UCI, ahorita se ve más movimiento", detalló.

Por su parte, Iván Solano, médico infectólogo y miembro del Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones (CAPI), expresó que estamos ante un "repunte de casos".

Incremento. La pandemia continúa afectando, llaman a mantener las medidas de bioseguridad.

"Por lo menos hasta el lunes, de acuerdo con la información que obtuve, estaban ocupadas 90 camas de la UCI del Hospital El Salvador. Días atrás se ocuparon 103 camas y hubo necesidad de habilitar (camas) en la Unidad de Cuidados Intermedios para pacientes de UCI, porque estaba sobrepasada la UCI", detalló .

El experto afirmó que este incremento de casos debe poner en alerta a la ciudadanía para cumplir con las medidas de bioseguridad y distanciamiento. "Es de dejar claro que se ha dado un incremento de casos, existe, pero no es lo suficientemente grande como para hacer colapsar el sistema de salud", dijo.

El médico también señaló que los decesos van al alza, "la cantidad de fallecidos desafortunadamente no son tres o cuatro como lo reporta el gobierno, en los últimos días hay un promedio de 10 fallecidos por día. El problema es que si transmito una imagen que las cosas están bien eso me trae la desventaja que la población baje la guardia, no cumpla las medidas y eso no puede ser. Por eso es importante contar con un sistema de vigilancia sin datos manipulados", expresó el doctor Solano.

Por su parte el médico internista entrevistado también coincidió que se ha dado un incremento en decesos, "la semana pasada hubo bastantes salidas aunque no le puedo decir con exactitud cuántos", dijo. Explicó que el protocolo indica que primero las autoridades hospitalarias hacen el papeleo del deceso, luego se contacta a la familia de la persona quienes buscan a una funeraria y le da la hora para que recibir los restos. "No hay horarios específicos de entrega", dijo.

LA PRENSA GRÁFICA buscó contrastar con la jefa de prensa del Ministerio de Salud estos datos pero hasta la hora de cierre no respondió al correo electrónico enviado para conocer la situación.