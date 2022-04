Aumentan las denuncias por detenciones arbitrarias en régimen de excepción en El Salvador

"¿Saben si se puede hacer algo si capturan a alguien que no es pandillero? Solo tiene tatuajes, pero no lo es. Es mi hermano. Ayúdenme". Esta es una de las denuncias más recientes realizada en redes sociales y la hizo ayer Krysly Hernández, quien buscó ayuda por la que sostiene fue la captura arbitraria de su hermano, Juan Carlos Ayala Hernández, que fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en una residencial privada de Lourdes, en el departamento de La Libertad.

Según declaró Krysly, Juan andaba paseando a su perro cuando los agentes llegaron a la colonia y al verlo lo siguieron. "Esperaron que entrara y llegaron a su casa, lo revisaron y se lo llevaron sin decirle nada", relató la hermana.

"Acabo de venir de donde lo tienen y me han dicho (los policías) que me vaya porque hasta a mí me van a detener", contó a LA PRENSA GRÁFICA ayer por la tarde. Informó que Juan estaba detenido en la delegación policial de Lourdes y no le informaron para dónde lo trasladarían.

Además de denunciar la manera en que se llevaron a su hermano, Krysly dijo que lo pasearon por toda la colonia y que cuando pasaron frente a su casa su hermano le gritó y ahí fue cuando salió y vio cuando se lo llevaban. Dijo que también se llevaron a otros jóvenes que son panaderos y que tienen familia en el lugar. Según lo relatado por la hermana de Juan, su único delito es que tienen tatuajes artísticos.

Otra denuncia de detención llegó desde Santa Elena, en el departamento de Usulután.

Familiares y vecinos de Bryan Alexander Lovos González, de 17 años; Yonny Alexander Lovos Díaz, de 46; y de Heyber Lozano, de 24; denunciaron que fueron víctimas de detenciones arbitrarias que realizó la Policía Nacional Civil (PNC) en dicha localidad durante una fiesta benéfica que se realizó frente al parque ecológico de la ciudad helénica.

De acuerdo con familiares, el menor de edad es residente en Estados Unidos y Yonny, tío del menor, está en el país con permiso de trabajo.

Vecinos de los ahora detenidos señalaron que esa noche, en un vivero, se había organizado una fiesta para recaudar fondos a beneficio de Édgar Rodríguez, un señor que padece insuficiencia renal. Lo que recolectaran iría destinado a los tratamientos de diálisis, pero la actividad terminó con las detenciones.

"Los detienen por la noche y esperan que entre en vigencia el régimen de excepción teniéndolos hincados hasta horas de la madrugada. Pasaron ocho días en bartolinas y después los llevaron a los penales de Izalco e Ilobasco", expresó una familiar de Heyber Lozano, quien acompañaba a tío y sobrino en la fiesta. Según dijo hubo aproximadamente otras 40 detenciones bajo las acusaciones de organizaciones terroristas. La familiar solicitó omitir su nombre por temor a que se den represalias en su contra.

"De todos esos que capturaron sí han salido personas que andan en cosas ilegales, pero deberían de investigar bien para no capturar a personas que andan en buenos pasos" expresó un vecino de los ahora detenidos, que también pidió anonimato por miedo a represalias.

En 17 días del régimen de excepción las autoridades han capturado, según las cifras oficiales, a más de 10,000 personas. En un inicio el presidente Nayib Bukele dijo que todos eran pandilleros, pero el pasado fin de semana, cuando las denuncias por capturas arbitrarias comenzaron a surgir en redes sociales, el mandatario expresó que siempre puede haber un margen de error y que en esta ocasión ese margen es del 1 %. LA PRENSA GRÁFICA recopila hoy algunos de esos casos.